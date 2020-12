Vælg mellem 2 tilbehørsdele til at klikke af/på for at få dit look

Klik blot det tilbehør, du har brug for, på håndgrebet for at omdanne det til en shaver eller kropstrimmer. Klik det af igen, når du er færdig. Vælg shaveren, hvis du ønsker et glat ansigt. Vil du trimme din kropsbehåring? Tid til kropspleje. Ét redskab, alle look.