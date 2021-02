Philips produktgaranti

For at undgå unødig ulejlighed råder vi dig til at læse betjeningsvejledningen omhyggeligt eller rådføre dig med supportafsnittet på dette websted for yderligere støtte, før du kontakter Philips eller din forhandler. For at indberette et problem med dit produkt og modtage service bedes du kontakte Philips Consumer Care-teamet eller din forhandler. Philips-kontaktoplysninger findes på dette websted.

For at kunne hjælpe dig effektivt, når du kontakter Philips eller din forhandler, beder vi dig have følgende til rådighed:

• den originale faktura eller kassebon med angivelse af datoen for købet, forhandlerens navn og produktets modelnummer

• serienummeret for dit produkt, hvis dette findes (ikke alle Philips-produkter har et serienummer)

• Modelnummeret og serienummer kan findes i batterirummet eller på produktets bagside eller bund.