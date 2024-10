Garantiperioden begynder på den købsdato, som er angivet på dit købsbevis, og udløber ved udgangen af den periode, der er angivet i afsnittet "Garantiperiode". Hvis du har brug for service, men har mistet dit købsbevis, eller detailhandleren er ukendt for Philips (f.eks. en sælger på en online auktionskanal), anses garantiperioden for at være begyndt tre måneder fra den fremstillingsdato, som er angivet på produktet, eller som udledes af serienummeret. Hvis du har brug for service til produkter, hvor der ikke er angivet produktionsdato eller serienummer på produktet, kræves der et gyldigt købsbevis.

Hvis en reparation ikke er mulig eller ikke er kommercielt rentabel, kan Philips erstatte produktet med et nyt eller et nyistandsat produkt med tilsvarende funktionalitet. Efter en reparation, firmwareopgradering eller udskiftning fortsætter garantiperioden fra datoen for det oprindelige køb.