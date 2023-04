Vi ved alle, hvad et vikingeskæg er – i hvert fald nogenlunde. Det er et langt skæg, som ser ret vildt ud. Og nå ja, det plejede at sidde på den gruppe af erobrere, som skægget er opkaldt efter: vikingerne! Så uanset hvad din opgave er, om det er at kanalisere din indre viking, efter at have set lidt for mange serier om vikinger, eller blot at udstråle rå mandighed, er dette skæg kompromisløst!



Moderne tilhængere af vikingeskægget er frygtløse og udholdende ligesom de oprindelige vikinger, hvis skæg var et symbol på deres styrke og visdom. Og det stoppede ikke blot der – det siges, at manden med det bedste skæg var i høj kurs for sin potens! Du har vel næppe brug for flere grunde til at slutte dig til disse mytiske helte, har du? Så lad os tage et kig på, hvordan du bedst gror et vikingeskæg samt fletter og plejer det!