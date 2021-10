Hos Philips har vi fokus på bæredygtighed og på at fremstille vores emballage af genanvendte og genanvendelige materialer. Vi har fjernet strømadapteren, hvilket er med til at forhindre, at hvad der svarer til mere end 19 millioner plastflasker ender på lossepladsen. Hvis du har brug for en adapter, kan du kontakte os ved hjælp af en af kontaktmulighederne nedenfor på denne side.