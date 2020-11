OEM-LED’er eksklusivt til Lumileds på eftermarkedet

Philips Ultinon Pro9000 er altid et skridt foran med de eksklusive Lumileds TopContact LED-chips i topkvalitet. Disse unikke OEM-LED’er giver et optimeret og ensartet lys, genererer mindre varme og har den ideelle lysfarve for bedre sigtbarhed. En af grundene til, at Lumileds LED-chips til biler og Philips-forlygtepærer foretrækkes af verdens største bilproducenter, er, at de er udstyret med de allerbedste komponenter og teknologier, der giver dig en uovertruffen ydeevne og en længere levetid for pæren.