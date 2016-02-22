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VisionMore vision

12342PRC1

2
| (1) Anmeldelse
Føl dig sikker, kør sikkert
Med 30 % bedre udsyn i forhold til en standardbilpære sikrer Vision-forlygtepærerne en fremragende lysstråle til en yderst konkurrencedygtig pris med original udstyrskvalitet, som giver større sikkerhed og komfort.
Se alle fordele

Op til 30 % bedre udsyn sammenlignet med en standardpære

Føl dig sikker, kør sikkert

  • Pæretype: H4

  • 12 V, 60/55 W

  • Op til 30% bedre udsyn

  • Mest valuta for pengene

  • Antal pærer: 1

Vision-lyskilder projicerer længere lysstråler end standardlyskilder

Vision-lyskilder projicerer længere lysstråler end standardlyskilder

Vores belysningsløsninger udsender en kraftig og præcis lysstråle med maksimal udgangseffekt. Vi producerer altid de bedste og mest effektive belysningsløsninger, fordi vi ved, at vores kvalitetslys en dag kan redde liv

Trafiksikkerhed handler om at se og blive set

Trafiksikkerhed handler om at se og blive set

Lys er en grundlæggende del af køreoplevelsen, og lys er den første og eneste del af sikkerhedsforanstaltningerne, der faktisk hjælper med til at forhindre ulykker. Philips fremmer aktivt sikkerheden ved at øge udsynet og belysningen på vejen.

Mange større bilfabrikanter vælger Philips

Mange større bilfabrikanter vælger Philips

Philips har i 100 år været en førende virksomhed inden for lys til biler og har introduceret teknologiske innovationer, som er blevet standard for moderne biler. I dag er en ud af to biler i Europa og en ud af tre biler på verdensplan udstyret med belysning fra Philips.

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Anmeldelser

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2.0

ud af 5

1

Anmeldelse

5
4
3
1

22/02/2016

España

España

como es posible?

En el carreful 7.95, en una gasolinera 11.95.......en amazon 1.95 €. No duran nada comparadas con las philips de antes(lo mismo para Hella ,Osram........que amarillean con el tiempo y pierden intensidad.......PERO NO SE FUNDEN al año.Conclusion o se consiguen a 2 € o menos o no merecen la pena ,ni estas ni ninguna.Es tecnologia de los años 50 a precios de escandalo. ideales para poligoneros. Ya me explico porque hay tanto gañán con los faros fundidos.........

Denne anmeldelse blev foretaget for Vision 12342PRC1 Más visión

Denne anmeldelse blev foretaget for Vision 12342PRC1 Más visión

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