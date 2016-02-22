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12342PRC1
Pæretype: H4
12 V, 60/55 W
Op til 30% bedre udsyn
Mest valuta for pengene
Antal pærer: 1
Vores belysningsløsninger udsender en kraftig og præcis lysstråle med maksimal udgangseffekt. Vi producerer altid de bedste og mest effektive belysningsløsninger, fordi vi ved, at vores kvalitetslys en dag kan redde liv
Lys er en grundlæggende del af køreoplevelsen, og lys er den første og eneste del af sikkerhedsforanstaltningerne, der faktisk hjælper med til at forhindre ulykker. Philips fremmer aktivt sikkerheden ved at øge udsynet og belysningen på vejen.
Philips har i 100 år været en førende virksomhed inden for lys til biler og har introduceret teknologiske innovationer, som er blevet standard for moderne biler. I dag er en ud af to biler i Europa og en ud af tre biler på verdensplan udstyret med belysning fra Philips.
2.0
ud af 5
1
Anmeldelse
keynes
22/02/2016
España
como es posible?
En el carreful 7.95, en una gasolinera 11.95.......en amazon 1.95 €. No duran nada comparadas con las philips de antes(lo mismo para Hella ,Osram........que amarillean con el tiempo y pierden intensidad.......PERO NO SE FUNDEN al año.Conclusion o se consiguen a 2 € o menos o no merecen la pena ,ni estas ni ninguna.Es tecnologia de los años 50 a precios de escandalo. ideales para poligoneros. Ya me explico porque hay tanto gañán con los faros fundidos.........
Denne anmeldelse blev foretaget for Vision 12342PRC1 Más visión
Denne anmeldelse blev foretaget for Vision 12342PRC1 Más visión