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  • Klarere. Hvidere. Stærkere.
  • Klarere. Hvidere. Stærkere.
  • Klarere. Hvidere. Stærkere.
  • Klarere. Hvidere. Stærkere.
  • Klarere. Hvidere. Stærkere.
  • Klarere. Hvidere. Stærkere.
  • Klarere. Hvidere. Stærkere.
  • Klarere. Hvidere. Stærkere.
  • Klarere. Hvidere. Stærkere.
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Udgået

X-tremeUltinon LEDTågelygtepære til bil

12834UNIX2

Klarere. Hvidere. Stærkere.
Philips X-tremeUltinon LED-tågelygter benytter eksklusiv LUXEON LED med 6000 Kelvin. Vores patenterede SafeBeam-teknologi udsender 200 % klarere lys, lige hvor du har brug for det. Solidt konstrueret med avanceret AirFlux-design.
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Klare, hvide LED-tågelygter giver et eksklusivt look

Klarere. Hvidere. Stærkere.

  • LED-FOG [~H8/H11/H16]

  • 6000 K

  • +200 % klarere lys

  • Avanceret system til bilbranchen

6000 kelvin farvetemperatur med skarpt hvidt lys

Med en farvetemperatur på op til 6000 Kelvin frembringer Philips X-tremeUltinon LED-tågelyskilder baseret på LUXEON-teknologi, der lever op til autobranchens kvalitet, en kraftig hvid, dagslysagtig lysstråle. Med et klarere udsyn er du bedre i stand til at få øje på forhindringer og finde den perfekte kørelinje. Og da du ikke behøver at overanstrenge øjnene for at se terrænet længere fremme, giver klarer lygter en mere behagelig og spændende natkørsel.

Opgrader dine lygter, opgrader din stil

Ligesom øjnene er vinduerne ind til vores sjæl, så siger forlygterne en masse om din bil. Hvis du er ude efter at opgradere din stil uden at skulle købe en nyere bil, er en opgradering af forlygterne en af de smarteste måder at bruge pengene på. Din bil er et udtryk for, hvem du er, så udtryk din stil med Philips LED-tågelygter. I stedet for et gult får du et skarpt, hvidt og moderne lys. For at opnå det eksklusive look vælger smarte bilister den overlegne stil fra Philips LED-tågelygter.

Kraftigt, klart lys, netop hvor du har brug for det

Kraftigt, klart lys, netop hvor du har brug for det

De bedste billygter er ikke kun dem, som frembringer det stærkeste lys. At skabe stadig klarere LED-pærer til biler er den nemme opgave. Det er det, du gør med det ekstra lys, der betyder noget. Ukontrolleret klart lys er ikke ideelt til kørsel og kan medføre farlig blænding. Philips LED-tågelygter, der er udstyret med SafeBeam-teknologi, koncentrerer lyset der, hvor du har brug for det. Det ensartede og nøjagtige strålemønster er designet i henhold til trafiksikkerhedsreglerne for halogenforlygter. Med en mere præcis styring af lyset får du bedre sigtbarhed, der gør dig til en bedre og mere sikker natkørselsbilist.

Tekniske specifikationer

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  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.
Ansvarsfraskrivelser

  1. Det er dit eget ansvar, at brugen af LED-lyskilder til eftermontering opfylder gældende lovkrav.