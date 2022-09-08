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Udgået
12834UNIX2
LED-FOG [~H8/H11/H16]
6000 K
+200 % klarere lys
Avanceret system til bilbranchen
Med en farvetemperatur på op til 6000 Kelvin frembringer Philips X-tremeUltinon LED-tågelyskilder baseret på LUXEON-teknologi, der lever op til autobranchens kvalitet, en kraftig hvid, dagslysagtig lysstråle. Med et klarere udsyn er du bedre i stand til at få øje på forhindringer og finde den perfekte kørelinje. Og da du ikke behøver at overanstrenge øjnene for at se terrænet længere fremme, giver klarer lygter en mere behagelig og spændende natkørsel.
Ligesom øjnene er vinduerne ind til vores sjæl, så siger forlygterne en masse om din bil. Hvis du er ude efter at opgradere din stil uden at skulle købe en nyere bil, er en opgradering af forlygterne en af de smarteste måder at bruge pengene på. Din bil er et udtryk for, hvem du er, så udtryk din stil med Philips LED-tågelygter. I stedet for et gult får du et skarpt, hvidt og moderne lys. For at opnå det eksklusive look vælger smarte bilister den overlegne stil fra Philips LED-tågelygter.
De bedste billygter er ikke kun dem, som frembringer det stærkeste lys. At skabe stadig klarere LED-pærer til biler er den nemme opgave. Det er det, du gør med det ekstra lys, der betyder noget. Ukontrolleret klart lys er ikke ideelt til kørsel og kan medføre farlig blænding. Philips LED-tågelygter, der er udstyret med SafeBeam-teknologi, koncentrerer lyset der, hvor du har brug for det. Det ensartede og nøjagtige strålemønster er designet i henhold til trafiksikkerhedsreglerne for halogenforlygter. Med en mere præcis styring af lyset får du bedre sigtbarhed, der gør dig til en bedre og mere sikker natkørselsbilist.
Anmeldelser
Det er dit eget ansvar, at brugen af LED-lyskilder til eftermontering opfylder gældende lovkrav.