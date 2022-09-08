Kraftigt, klart lys, netop hvor du har brug for det

De bedste billygter er ikke kun dem, som frembringer det stærkeste lys. At skabe stadig klarere LED-pærer til biler er den nemme opgave. Det er det, du gør med det ekstra lys, der betyder noget. Ukontrolleret klart lys er ikke ideelt til kørsel og kan medføre farlig blænding. Philips LED-tågelygter, der er udstyret med SafeBeam-teknologi, koncentrerer lyset der, hvor du har brug for det. Det ensartede og nøjagtige strålemønster er designet i henhold til trafiksikkerhedsreglerne for halogenforlygter. Med en mere præcis styring af lyset får du bedre sigtbarhed, der gør dig til en bedre og mere sikker natkørselsbilist.