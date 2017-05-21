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Udgået
221B8LJEB/00
Klart billede, effektiv ydeevne
Få det bedste arbejde fra hånden med 22" Full HD-skærmen fra Philips. Klar og levende Full HD giver dig plads og klarhed til at se dit arbejde. Funktioner såsom højdejustering, flimmerfri og LowBlue-tilstand gør arbejdet behageligt at se på.
B Line
22 (21,5" / 54,6 cm diag.)
1920 x 1080 (Full HD)
SmartErgoBase er en skærmfod, som giver en mere ergonomisk korrekt skærmvisning og kabelhåndtering. Foden kan drejes, vippes og roteres til forskellige vinkler for at sikre maksimal komfort. Stativet kan justeres i højden og garanterer optimalt visningsniveau og reducerer de fysiske belastninger ved en lang arbejdsdag, mens kabelhåndtering reducerer kabelrod og holder arbejdspladsen pæn og professionel.
Undersøgelser har vist, at ligesom ultraviolette stråler kan forårsage øjenskader, kan også blå lysstråler med kort bølgelængde fra LED-displays forårsage øjenskader og påvirke synet over tid. Philips LowBlue-tilstanden anvender en smart softwareteknologi til at reducere skadeligt blåt kortbølgelys.
Oplev øget komfort og læsbarhed, når du læser lange, teksttunge dokumenter. EasyRead-tilstand skaber en papirlignende visning, der er mere skånsom for dine øjne, ved at justere skærmens farver og zoomniveauer, hvilket simulerer følelsen af at læse på ægte papir – direkte på din digitale skærm.
3.8
ud af 5
29
Anmeldelser
kro90
21/05/2017
Danmark
Bekræftet køber
fantastisk lyd
Rigtig god lyd, så man hopper i stolen. du får meget for pengene
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for B8 SkyQuake soundbar-højttaler
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for B8 SkyQuake soundbar-højttaler
fredthegoat
24/05/2023
United Kingdom
Philips medarbejder
wowzers!
[Employee of philipsglobal] such a w product, very cool, i am typing from freds dungeon. send help
Fordele
everything
Ulemper
no rizz
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 221B8LJEB LCD monitor
Dato for brug 2023-04-24
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 221B8LJEB LCD monitor
Dato for brug 2023-04-24
Ottar
01/01/2021
Deutschland
Bekræftet køber
Großartiger Bildschirm
Die Ware ist sehr schnell lieferbar. Das Aufbauen ging sehr leicht, aufgrund der schö en Beschreibung. Bildqualität und Größe sind qualitativ sehr gut
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 271B8QJEB LCD-Monitor
Dato for brug 2019-12-01
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 271B8QJEB LCD-Monitor
Dato for brug 2019-12-01
Reaktionstidsværdi svarende til SmartResponse
EPEAT-klassificering er kun gyldig, hvis Philips registrerer produktet. Gå til https://www.epeat.net/ for at se dit lands registreringsstatus.
Skærmens udseende kan afvige fra illustrationerne.