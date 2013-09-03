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Udgået

IPS LED-skærm

227E3QPHSU/00

4.6

| (9) Anmeldelser | 100% anbefaler dette produkt

Højtydende IPS-skærm med PowerSensor

Oplev fantastiske LED-billeder på denne IPS-skærm i bredformat. Det elegante design, transparent blå facet, HDMI og innovativ PowerSensor, der registrerer din tilstedeværelse, så du sparer op til 80 % på elregningen, gør det til et smart grønt valg

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sparer på el-regningen

Højtydende IPS-skærm med PowerSensor

  • E-line

  • 21,5" (54,6 cm)

IPS LED-vidvinkelteknologi giver nøjagtige billeder og farver

IPS-skærme anvender avanceret teknologi, der giver dig ekstra brede betragtningsvinkler på 178/178 grader, så du kan se skærmen fra næsten enhver vinkel – selv i 90-graders pivottilstand! I modsætning til almindelige TN-paneler opnår du med IPS-skærme bemærkelsesværdigt skarpe billeder med levende farver, så den ikke alene er perfekt til fotos, film og søgning på nettet, men også til professionelle applikationer, der stiller krav om nøjagtige farver og ensartet lysstyrke til enhver tid.

SmartContrast på 20.000.000:1, der sikrer forbløffende fyldige sorte detaljer

Du vil have LCD-fladskærmen med den højeste kontrast og de mest levende billeder. Avanceret videobehandling fra Philips kombineret med unik teknologi, der giver voldsom nedtoning og fremmer baggrundsbelysningen, skaber levende billeder. SmartContrast forøger kontrasten med enestående sortniveau og nøjagtig gengivelse af mørke skygger og farver. Det giver et klart, livagtigt billede med høj kontrast og levende farver.

16:9 Full HD-skærm giver den bedste TV-oplevelse

Full HD-skærmen har en widescreen-opløsning på 1920 x 1080p. Det er den højeste opløsning for HD-kilder og giver den bedst mulige billedkvalitet. Den er fuldt ud fremtidssikret, da den understøtter 1080p-signaler fra alle kilder, herunder de nyeste som Blu-ray og avancerede HD-spilkonsoller. Signalbehandlingen er helt opgraderet, så den understøtter denne meget højere signalkvalitet og opløsning. Den producerer strålende flimmerfri progressive scanningsbilleder med fremragende lysstyrke og farver.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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4.6

ud af 5

9

Anmeldelser

100%

anbefaler dette produkt

3
2
1

03/09/2013

Italia

Italia

ottimo schermo di qualità elevata

Ho acquistato questo prodotto perchè ho già avuto esperienze positive col marchio Philips, anche questa volta non sono rimasto deluso,lo shermo ha una risoluzione molto elevata,i colori hanno una resa ottimale grazie all' IPS,meritevole la soluzione Power Sensor,unica pecca,i comandi di bordo non si vedono quando lo schermo è acceso.In generale sono molto soddisfatto dell'prodotto.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 227E3QPHSU IPS LED monitor

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 227E3QPHSU IPS LED monitor

26/07/2013

Nederland

Nederland

Zeer goed

Deze monitor is aan te bevelen en werkt zeer prettig en energie besparend . Ik ben zeer tevreden!

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 237E3QPHSU IPS LCD monitor, LED backlight

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 237E3QPHSU IPS LCD monitor, LED backlight

14/01/2013

France

France

Ecran au TOP

J'ai cette écran depuis 1 mois et j'en suis vraiment content. Surtout pour la dalle IPS et la beauté des couleurs. L'écran en lui meme est assez joli.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 237E3QPHSU IPS LCD monitor, LED backlight

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 237E3QPHSU IPS LCD monitor, LED backlight

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  • Tidlig adgang til udsalg.
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