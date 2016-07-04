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Udgået

4000 seriesFull HD LED-TV

40PFT4009/12

3.7

| (7) Anmeldelser

Full HD LED-TV

Alle i dit hjem vil nyde det krystalklare billede på Philips 4100-seriens Full HD LED-TV. Det minimalistiske design, de levende billeder og den fantastiske lyd gør det til det ideelle valg til ethvert rum i dit hus.

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99,91 % af dem, der prøver Ambilight TV, ønsker aldrig at levere det tilbage. 1

Med Digital Crystal Clear

Full HD LED-TV

  • 102 cm (40")

  • Full HD LED-TV

  • DVB-T/T2/C

Digital Crystal Clear: præcision, du får lyst til at dele

For at få naturlige billeder fra enhver kilde har Philips udviklet Digital Crystal Clear. For uanset om du forkæler dig selv med din foretrukne serie, ser nyheder, eller har vennerne på besøg for at se en video – så kan du se det hele med optimal kontrast, farve og skarphed.

USB til multimedieafspilning

USB til multimedieafspilning

Del de sjove oplevelser. Tilslut en USB-hukommelsesnøgle, et digitalkamera, en MP3-afspiller eller en anden multimedieenhed til USB-porten på TV'et for at få glæde af fotos, videoer og musik med den brugervenlige indholdssøgning på skærmen.

Moderne design supplerer moderne indretning

Designet med et moderne udseende, så det passer til din indretning. Fordi dit TV bør se lige så flot ud, når det er slukket, som når det er tændt.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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3.7

ud af 5

7

Anmeldelser

2

04/07/2016

Danmark

Danmark

Bekræftet køber

kanel instilling

det er svært at stile kanaler som man selv vil ha det

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 4000 series 50PFT4009 Full HD LED-TV

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 4000 series 50PFT4009 Full HD LED-TV

13/02/2016

Deutschland

Deutschland

Bekræftet køber

ausgezeichnetes Produkt

Dieses Produkt hat ausgezeichnete Eigenschaften. Das ist schon der 4. Philips Fernseher.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 4000 series 50PFT4009 Full HD LED TV

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 4000 series 50PFT4009 Full HD LED TV

20/09/2016

Deutschland

Deutschland

Bild qualität sehr gut

Allerdings dauert die umschaltung etwas länger als vorgesehen

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 4000 series 50PFT4009 Full HD LED TV

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 4000 series 50PFT4009 Full HD LED TV

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  • Eksperttips og inspiration.
Ansvarsfraskrivelser

  1. Baseret på resultaterne fra Ambilight-prøveprogrammet i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Storbritannien, Tyskland, Østrig og Frankrig mellem den 24. februar 2023 og den 28. februar 2025. I denne periode valgte 99,91 % af deltagerne at beholde deres Ambilight TV på trods af en returpolitik med fuld tilbagebetaling uden krav om begrundelse. 

  1. Softwareopgradering påkrævet til Pause TV og USB-optagelse. Du kan se flere oplysninger om softwareopdateringen ved at besøge www.philips.com/TV og klikke på support.

  2. USB-optagelse fungerer kun på digitale kanaler, og optagelserne kan være begrænset af copyright-beskyttelse på udsendelserne (CI+). Der kan være begrænsninger afhængigt af land og kanal.

  3. TV'et understøtter DVB-modtagelse af gratis kanaler. Bestemte DVB-udbydere understøttes muligvis ikke. Du kan se en opdateret liste i afsnittet Ofte stillede spørgsmål på Philips' support-websted. For nogle udbydere kræves der programkort eller abonnement. Kontakt din udbyder for at få flere oplysninger.

  4. Energiforbrug i kWh pr. år, baseret på strømforbruget for et TV der er tændt i 4 timer om dagen i 365 dage. Det faktiske energiforbrug vil afhænge af, hvordan TV'et anvendes.

  5. EPG og den faktiske synlighed (op til 8 dage) afhænger af land og operatør.

  6. (Philips) kun kompatibel med specifik Philips-afspillerenhed.