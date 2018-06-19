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48PFT4100/12
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Hvad gør man, hvis en app ikke virker? [Smart TV]
Hvordan optages et program? [HDD] (HDD) – Generelt
Hvordan installeres satellitkanaler? - Generelt
Hvordan synkroniseres video og lyd i Philips-fjernsyn?
Hvad gør man i tilfælde af vandrette/lodrette striber på skærmen?
Hvordan ændres Philips-fjernsynets billedformat?
Hvad gør man når TV'et genstarter eller fryser?
Hvad skal man gøre, hvis lysdiodeindikatoren blinker i et gentaget mønster?
Hvad skal man gøre, hvis tv'et ikke tænder?
Hvad skal man gøre, når oplysninger om fjernsynet vises på skærmen? (Butik)
Hvad er HDR-indhold, og hvilke fjernsyn kan vise HDR?
Hvad hvis TV'ets netværksindstillinger forsvinder, når det slukkes?
Hvad hvis Philips-fjernsynssoftware ikke kan opdateres?
Hvad gør jeg, hvis der opstår et problem med en eller flere kanaler? [DVB-S-signal]
Hvordan deler man filer fra en pc med et Philips-TV?
Hvad gør jeg, hvis der opstår et problem med en eller flere kanaler? [DVB-C-signal]
Hvad gør jeg, hvis der opstår et problem med en eller flere kanaler? [DVB-T-signal]
Hvad gør man når TV’et har problemer med at oprette forbindelse til en trådløs netforbindelse?
Hvad hvis en HDMI-enhed ikke virker, når den er sluttet til fjernsynet? (Ikke UHD)
Hvad hvis der ikke kommer lyd fra TV'ets højttalere?
Hvor findes produkt-/modelnummeret på fjernsynet?
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