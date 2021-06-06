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Udgået
65PUS6703/12
Ultratyndt 4K UHD LED Smart TV
Nu kan du læne dig tilbage og nyde den imponerende 4K UHD-kvalitet på et Smart TV, som er utroligt nemt at bruge. Med SAPHI får du øjeblikkeligt adgang til dit foretrukne indhold. Pixel Precise Ultra HD får alt til at se jævnt og skarpt ud. Og Ambilight binder det hele sammen.
164 cm (65") Ambilight TV
1100 billedydelsesindeks
HDR Plus
Pixel Precise Ultra HD
Takket være vores specielle software, der analyserer billedet i 6400 forskellige zoner og justerer det, så du kan nyde fantastisk kontrast og billedkvalitet og få en virkelig naturtro visuel oplevelse.
DTS HD optimerer lydbehandling ved at bevare det originale lydindhold, så du kan opleve en bedre lyd fra dine højttalere med krystalklar dialog.
SAPHI er et hurtigt, intuitivt operativsystem, der gør dit Philips Smart TV til en sand fornøjelse at bruge. Nyd en fantastisk billedkvalitet og adgang via en enkelt knap til en tydelig menu baseret på ikoner. Betjen TV'et uden besvær, og naviger hurtigt til populære Philips Smart TV-apps, herunder YouTube, Netflix m.m.
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3.7
ud af 5
354
Anmeldelser
Fox666
06/06/2021
Danmark
Fantask
God pris til et godt og stabilt TV, det har mange finesser, og er up to date med produkt registreringen og det lever op til alle krav
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 6700 series 55PUS6703 Ultratyndt 4K UHD LED Smart TV
Dato for brug 2020-06-06
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 6700 series 55PUS6703 Ultratyndt 4K UHD LED Smart TV
Dato for brug 2020-06-06
PassioneretDedikeret
29/04/2019
Danmark
Toplækkert TV
Perfekt TV der er nemt at bruge! helt klart værd at købe
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 6700 series 55PUS6703 Ultratyndt 4K UHD LED Smart TV
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 6700 series 55PUS6703 Ultratyndt 4K UHD LED Smart TV
Dane
17/03/2019
Danmark
Det er et godt produkt
Det bedste ved tv et er når der ikke er gode tv udsendelser kan man bruge de andre funktioner.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 6700 series 43PUS6703 Ultratyndt 4K UHD LED Smart TV
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 6700 series 43PUS6703 Ultratyndt 4K UHD LED Smart TV
Baseret på resultaterne fra Ambilight-prøveprogrammet i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Storbritannien, Tyskland, Østrig og Frankrig mellem den 24. februar 2023 og den 28. februar 2025. I denne periode valgte 99,91 % af deltagerne at beholde deres Ambilight TV på trods af en returpolitik med fuld tilbagebetaling uden krav om begrundelse.
EPG og den faktiske synlighed (op til 8 dage) afhænger af land og operatør.
Energiforbrug i kWh pr. år, baseret på strømforbruget for et TV der er tændt i 4 timer om dagen i 365 dage. Det faktiske energiforbrug vil afhænge af, hvordan TV'et anvendes.
TV'et understøtter DVB-modtagelse af gratis kanaler. Bestemte DVB-udbydere understøttes muligvis ikke. Du kan se en opdateret liste i afsnittet Ofte stillede spørgsmål på Philips' support-websted. For nogle udbydere kræves der programkort eller abonnement. Kontakt din udbyder for at få flere oplysninger.
(Philips) kun kompatibel med specifik Philips-afspillerenhed.
Philips TV Remote App og de tilknyttede funktioner varierer afhængigt af TV-model, operatør og land samt smartenhedsmodel og operativsystem. Du kan finde flere oplysninger på: www.philips.com/TVRemoteapp.
Smart TV app-tilbud varierer afhængigt af TV-model og land. Du kan finde flere oplysninger på: www.philips.com/smarttv.
USB-optagelse fungerer kun på digitale kanaler, og optagelserne kan være begrænset af copyright-beskyttelse på udsendelserne (CI+). Der kan være begrænsninger afhængigt af land og kanal.
Kompatibiliteten afhænger af Wi-Fi Miracast-certificering og Android 4.2 eller nyere. For at få flere oplysninger henvises til dokumentationen til enheden.
Dette fjernsyn indeholder kun bly i visse dele eller komponenter, hvor der ikke findes alternative teknologier, i overensstemmelse med de dispensationsbestemmelser, der findes under RoHS-direktivet.