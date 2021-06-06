ProdukterSupport

Betal senere med Klarna

Registrer dig og få 75kr. rabat

Gratis fragt fra 300 DKK

45 dages fortrydelsesret

Alle serier

  • Foto af produkt forfra
  • Primært anvendt foto
  • Foto af fjernbetjening
  • Foto med produktoplysninger
  • Foto med produktoplysninger
  • Tegning af stiksiden
  • Foto af produkt i brug
  • Foto af produkt i brug
  • Foto af produkt i brug
  • Primært billede
  • Foto af produkt forfra
  • Primært anvendt foto
  • Foto af fjernbetjening
  • Foto med produktoplysninger
  • Foto med produktoplysninger
  • Tegning af stiksiden
  • Foto af produkt i brug
  • Foto af produkt i brug
  • Foto af produkt i brug
  • Primært billede

Udgået

6700 seriesUltratyndt 4K UHD LED Smart TV

65PUS6703/12

3.7

| (354) Anmeldelser

Ultratyndt 4K UHD LED Smart TV

Nu kan du læne dig tilbage og nyde den imponerende 4K UHD-kvalitet på et Smart TV, som er utroligt nemt at bruge. Med SAPHI får du øjeblikkeligt adgang til dit foretrukne indhold. Pixel Precise Ultra HD får alt til at se jævnt og skarpt ud. Og Ambilight binder det hele sammen.

Se alle fordele
TV brand claim gold

99,91 % af dem, der prøver Ambilight TV, ønsker aldrig at levere det tilbage. 1

med 3-sidet Ambilight

Ultratyndt 4K UHD LED Smart TV

  • 164 cm (65") Ambilight TV

  • 1100 billedydelsesindeks

  • HDR Plus

  • Pixel Precise Ultra HD

Micro Dimming optimerer kontrasten på dit TV

Micro Dimming optimerer kontrasten på dit TV

Takket være vores specielle software, der analyserer billedet i 6400 forskellige zoner og justerer det, så du kan nyde fantastisk kontrast og billedkvalitet og få en virkelig naturtro visuel oplevelse.

Dyb bas og krystalklar dialog.

DTS HD optimerer lydbehandling ved at bevare det originale lydindhold, så du kan opleve en bedre lyd fra dine højttalere med krystalklar dialog.

SAPHI. Den smarte måde at se TV på.

SAPHI. Den smarte måde at se TV på.

SAPHI er et hurtigt, intuitivt operativsystem, der gør dit Philips Smart TV til en sand fornøjelse at bruge. Nyd en fantastisk billedkvalitet og adgang via en enkelt knap til en tydelig menu baseret på ikoner. Betjen TV'et uden besvær, og naviger hurtigt til populære Philips Smart TV-apps, herunder YouTube, Netflix m.m.

Tekniske specifikationer

Få support til dette produkt

Find ofte stillede spørgsmål, brugervejledninger, sikkerhedsoplysninger og tip

Anmeldelser

Disse anmeldelser administreres af Bazaarvoice og er i overensstemmelse med Bazaarvoice Authenticity-politikken, som understøttes af teknologi til bekæmpelse af svindel samt menneskelig analyse. Du kan finde flere oplysninger på
Kundernes meninger i form af produkt- og stjernevurderinger er nyttige for alle kunder. De giver dig mulighed for at få mere at vide om produktet og hjælper dig med at træffe en købsbeslutning. Alle kunder, der har købt et produkt online eller i en butik, kan indsende en anmeldelse

3.7

ud af 5

354

Anmeldelser

06/06/2021

Danmark

Danmark

Fantask

God pris til et godt og stabilt TV, det har mange finesser, og er up to date med produkt registreringen og det lever op til alle krav

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 6700 series 55PUS6703 Ultratyndt 4K UHD LED Smart TV

Dato for brug 2020-06-06

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 6700 series 55PUS6703 Ultratyndt 4K UHD LED Smart TV

Dato for brug 2020-06-06

29/04/2019

Danmark

Danmark

Toplækkert TV

Perfekt TV der er nemt at bruge! helt klart værd at købe

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 6700 series 55PUS6703 Ultratyndt 4K UHD LED Smart TV

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 6700 series 55PUS6703 Ultratyndt 4K UHD LED Smart TV

17/03/2019

Danmark

Danmark

Det er et godt produkt

Det bedste ved tv et er når der ikke er gode tv udsendelser kan man bruge de andre funktioner.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 6700 series 43PUS6703 Ultratyndt 4K UHD LED Smart TV

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 6700 series 43PUS6703 Ultratyndt 4K UHD LED Smart TV

Tilmeld dig Philips' nyhedsbrev for at få eksklusive tilbud

  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.

Jeg ønsker at modtage marketingmateriale – baseret på mine præferencer og min adfærd – om Philips' produkter, tjenester, begivenheder og tilbud. Jeg kan til enhver tid nemt afmelde meddelelserne igen!

  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.
Ansvarsfraskrivelser

  1. Baseret på resultaterne fra Ambilight-prøveprogrammet i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Storbritannien, Tyskland, Østrig og Frankrig mellem den 24. februar 2023 og den 28. februar 2025. I denne periode valgte 99,91 % af deltagerne at beholde deres Ambilight TV på trods af en returpolitik med fuld tilbagebetaling uden krav om begrundelse. 

  1. EPG og den faktiske synlighed (op til 8 dage) afhænger af land og operatør.

  2. Energiforbrug i kWh pr. år, baseret på strømforbruget for et TV der er tændt i 4 timer om dagen i 365 dage. Det faktiske energiforbrug vil afhænge af, hvordan TV'et anvendes.

  3. TV'et understøtter DVB-modtagelse af gratis kanaler. Bestemte DVB-udbydere understøttes muligvis ikke. Du kan se en opdateret liste i afsnittet Ofte stillede spørgsmål på Philips' support-websted. For nogle udbydere kræves der programkort eller abonnement. Kontakt din udbyder for at få flere oplysninger.

  4. (Philips) kun kompatibel med specifik Philips-afspillerenhed.

  5. Philips TV Remote App og de tilknyttede funktioner varierer afhængigt af TV-model, operatør og land samt smartenhedsmodel og operativsystem. Du kan finde flere oplysninger på: www.philips.com/TVRemoteapp.

  6. Smart TV app-tilbud varierer afhængigt af TV-model og land. Du kan finde flere oplysninger på: www.philips.com/smarttv.

  7. USB-optagelse fungerer kun på digitale kanaler, og optagelserne kan være begrænset af copyright-beskyttelse på udsendelserne (CI+). Der kan være begrænsninger afhængigt af land og kanal.

  8. Kompatibiliteten afhænger af Wi-Fi Miracast-certificering og Android 4.2 eller nyere. For at få flere oplysninger henvises til dokumentationen til enheden.

  9. Dette fjernsyn indeholder kun bly i visse dele eller komponenter, hvor der ikke findes alternative teknologier, i overensstemmelse med de dispensationsbestemmelser, der findes under RoHS-direktivet.