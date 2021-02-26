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65PUS6703/12
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Hvad gør man, hvis en app ikke virker? [Smart TV]
Hvad skal man gøre, hvis lysdiodeindikatoren blinker i et gentaget mønster?
Hvad skal man gøre, hvis tv'et ikke tænder?
Hvad skal man gøre, når tv’et ikke reagerer på den infrarøde fjernbetjening?
Hvad gør man når TV’et har problemer med at oprette forbindelse til en trådløs netforbindelse?
Hvordan opdateres softwaren til Philips TV'et via USB? (ikke-Android-TV)
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