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Udgået
9006PRB1
Lyskildetype: HB4
Pakke med 1 stk.
12 V, 55 W
Vores oplysningsløsninger afgiver en kraftig og præcis lysstråle med maksimal effekt. Vision-lyskilderne danner en længere stråle og skaber større sikkerhed og komfort. Vi producerer de bedste og mest effektive belysningsløsninger, fordi vi ved, at vores højkvalitets lyskilder en dag kan redde et liv.
Lys er en grundlæggende del af køreoplevelsen, og lys er den første og eneste del af sikkerhedsforanstaltningerne, der faktisk hjælper med til at forhindre ulykker. Philips fremmer aktivt sikkerheden ved at øge udsynet og belysningen på vejen.
Philips har i 100 år været den førende virksomhed inden for lyskilder til bilindustrien og har introduceret teknologiske innovationer, som er blevet standard på moderne biler. I dag er hver anden bil i Europa og hver tredje bil på verdensplan udstyret med lyskilder fra Philips.
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