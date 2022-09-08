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Udgået

AZ1130/12

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CD Shuffle/Repeat til personlig musiknydelse

CD Shuffle/Repeat til personlig musiknydelse

Funktionen "Shuffle/Repeat" hjælper dig med at undgå kedsomheden ved at høre din musik afspillet i samme rækkefølge hele tiden. Når du har lagt dine yndlingsnumre på enheden, skal du bare vælge en af funktionerne - "Shuffle" eller "Repeat" - så afspilles dine sange i en ny rækkefølge. Nyd den anderledes og enestående musikoplevelse, hver gang du tilslutter din afspiller.

LCD multi-display

LCD multi-display

Kompatibel med CD-Recordable og CD-ReWritable.

CD-R-kompatibel betyder, at dit audioudstyr kan gengive både CD-R (CD-Recordable) og CD-RW (CD-ReWritable) discs. Der kan optages én gang på CD-R discs, og de kan gengives på enhver CD-afspiller, mens CD-RW discs kan optages og overskrives flere gange. Disse discs kan kun gengives på kompatible CD-afspillere. Laser-pickuppen og CD-dekoderkredsløbet på CD-RW kompatible afspillere er specialudviklet til at læse det specielle faseskiftende CD-RW lag. Det sikrer, at du altid kan gengive dine hjemmeindspillede discs på dit CD-audiosystem.

Tekniske specifikationer

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