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Udgået

CD Soundmachine

AZ1837/12

3.1

| (7) Anmeldelser

Nyd musik overalt

Praktisk livsstilsdesign, nyd musik fra forskellige kilder såsom direkte USB, MP3-CD og radio.

Se alle fordele

Nyd musik overalt

  • Livsstilsdesign

  • USB

Få glæde af MP3/WMA-musik fra dine transportable USB-drev

Få glæde af MP3/WMA-musik fra dine transportable USB-drev

Stik blot din enhed i USB-porten på dit Philips hi-fi-system. Din digitale musik afspilles direkte fra enheden. Nu kan du nemt dele din yndlingsmusik med familie og venner.

Du kan afspille MP3/WMA-CD, CD og CD-RW

Du kan afspille MP3/WMA-CD, CD og CD-RW

Lydkomprimeringsteknologi kan gøre store digitale musikfiler op til 10 gange mindre uden at formindske lydkvaliteten nævneværdigt. MP3 eller WMA er to af de komprimeringsformater, der giver dig mulighed for at opleve en verden af digital musik på din afspiller fra Philips. Download MP3- eller WMA-sange fra autoriserede musikwebsteder på internettet, eller opret dine egne MP3- eller WMA-musikfiler ved at rippe dine lyd-CD'er og overføre dem til afspilleren.

MP3 Link til bærbar musikafspilning

MP3 Link til bærbar musikafspilning

MP3 Link-forbindelsen giver mulighed for direkte afspilning af MP3-indhold fra bærbare medieafspillere. Ud over fordelen ved at kunne nyde din yndlingsmusik i lydsystemets overlegne lydkvalitet er MP3-linket også yderst bekvemt, da det eneste, du behøver at gøre, er at tilslutte din bærbare MP3-afspiller til lydsystemet.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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3.1

ud af 5

7

Anmeldelser

3

15/12/2021

Italia

Italia

Utilissimo e comodo

Utile e comodo,design elegante, utilissimo l'attacco usb

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for AZ1837 Stereo CD

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for AZ1837 Stereo CD

17/12/2013

España

España

Ligero y buena acústica.

Fácil de usar. Muy ligero permite llevarlo a todas partes y tiene buena acústica.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for AZ1837 CD Soundmachine

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for AZ1837 CD Soundmachine

15/07/2012

France

France

Très bon produit, facile d'utilisation

Très bon produit, rapport qualité prix bon Utilisation facile sauf recherche station trop proche, manque affichage digital de la station

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for AZ1837 Lecteur de CD

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for AZ1837 Lecteur de CD

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