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Udgået
AZ1837/12
Nyd musik overalt
Praktisk livsstilsdesign, nyd musik fra forskellige kilder såsom direkte USB, MP3-CD og radio.
Livsstilsdesign
USB
Stik blot din enhed i USB-porten på dit Philips hi-fi-system. Din digitale musik afspilles direkte fra enheden. Nu kan du nemt dele din yndlingsmusik med familie og venner.
Lydkomprimeringsteknologi kan gøre store digitale musikfiler op til 10 gange mindre uden at formindske lydkvaliteten nævneværdigt. MP3 eller WMA er to af de komprimeringsformater, der giver dig mulighed for at opleve en verden af digital musik på din afspiller fra Philips. Download MP3- eller WMA-sange fra autoriserede musikwebsteder på internettet, eller opret dine egne MP3- eller WMA-musikfiler ved at rippe dine lyd-CD'er og overføre dem til afspilleren.
MP3 Link-forbindelsen giver mulighed for direkte afspilning af MP3-indhold fra bærbare medieafspillere. Ud over fordelen ved at kunne nyde din yndlingsmusik i lydsystemets overlegne lydkvalitet er MP3-linket også yderst bekvemt, da det eneste, du behøver at gøre, er at tilslutte din bærbare MP3-afspiller til lydsystemet.
3.1
ud af 5
7
Anmeldelser
Grank
15/12/2021
Italia
Utilissimo e comodo
Utile e comodo,design elegante, utilissimo l'attacco usb
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for AZ1837 Stereo CD
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for AZ1837 Stereo CD
Senderista
17/12/2013
España
Ligero y buena acústica.
Fácil de usar. Muy ligero permite llevarlo a todas partes y tiene buena acústica.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for AZ1837 CD Soundmachine
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for AZ1837 CD Soundmachine
champs
15/07/2012
France
Très bon produit, facile d'utilisation
Très bon produit, rapport qualité prix bon Utilisation facile sauf recherche station trop proche, manque affichage digital de la station
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for AZ1837 Lecteur de CD
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for AZ1837 Lecteur de CD