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Udgået
AZ1846/12
Fantastisk bærbar lyd
Med CD Soundmachine fra Philips kan du slippe dine foretrukne digitale numre fri fra din bærbare musikafspiller og nyde dem alle i kraftfuld lyd – hvor som helst og når som helst. Leveres med direkte USB og MP3-optagelse med ét tryk på en knap – intet behov for PC.
CD-ripping
Digital stationsindstilling
Basreflekshøjttalere leverer en dyb basoplevelse. De afviger fra traditionelle højttalere ved at være udstyret med en basrefleksport, som er akustisk afstemt efter basenheden for at optimere forløbet af lave frekvenser. Resultatet er en dybere bas og mindre forvrængning. Sammen med den egentlige basenhed udvider systemet det lavfrekvente område, så der skabes en helt ny dimension af dyb bas.
MAX Sound-teknologi frembringer en øjeblikkelig basforstærkning, maksimerer lydstyrken og skaber straks den mest imponerende lytteoplevelse med blot et tryk på en knap. Det elektroniske kredsløb kalibrerer den eksisterende lyd og styrkeindstilling og øger straks bassen og lydstyrken til et maksimalt niveau uden forvrængning. Både lydspektret og lydstyrken forstærkes betragteligt på en måde, der gavner alle former for musik.
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