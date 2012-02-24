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Udgået

CD Soundmachine

AZ1880/12

3.4

| (28) Anmeldelser

Nyd lækker lyd med stil

Med CD Soundmachine fra Philips kan du slippe dine foretrukne digitale numre fri fra din bærbare musikafspiller og nyde dem alle i kraftfuld lyd – hvor som helst og når som helst. Leveres med direkte USB og MP3-optagelse med ét tryk på en knap – intet behov for PC.

Se alle fordele

Nyd lækker lyd med stil

  • 5 W

  • CD-ripping

  • Digital stationsindstilling

CD-ripping til digital MP3-optagelse med ét tryk

CD-ripping til digital MP3-optagelse med ét tryk

Tilslut blot din USB-lagringsenhed til USB-porten på Philips-lydsystemet, og begynd at optage din yndlingsmusik fra CD'er til USB-enheden eller MP3-afspilleren - med tryk på én knap og uden brug af computer.

Direkte USB til MP3/WMA-musikafspilning

Direkte USB til MP3/WMA-musikafspilning

Med USB Direct tilstand kan du tilslutte din USB-enhed til USB-porten på din Philips-enhed, og din digital musik afspilles direkte fra Philips-enheden.

Du kan afspille MP3/WMA-CD, CD og CD-RW

Du kan afspille MP3/WMA-CD, CD og CD-RW

Lydkomprimeringsteknologi kan gøre store digitale musikfiler op til 10 gange mindre uden at formindske lydkvaliteten nævneværdigt. MP3 eller WMA er to af de komprimeringsformater, der giver dig mulighed for at opleve en verden af digital musik på din afspiller fra Philips. Download MP3- eller WMA-sange fra autoriserede musikwebsteder på internettet, eller opret dine egne MP3- eller WMA-musikfiler ved at rippe dine lyd-CD'er og overføre dem til afspilleren.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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3.4

ud af 5

28

Anmeldelser

24/02/2012

Deutschland

Deutschland

Preis-Leistung-perfekt

Ein sehr modern gestaltetes, einfach zu bedienendes Gerät mit einwandfreiem Klang. Nach eingehender Suche und Vergleich vieler Internet-Angebote habe ich hiermit genau die richtige Wahl getroffen. Das Gerät würde ich jederzeit weiterempfehlen. Ich bin selbst, wie man auch lesen kann, sehr begeistert!

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for AZ1880 CD-Soundmachine

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for AZ1880 CD-Soundmachine

03/04/2015

België

België

Bekræftet køber

Mooi design, werkt prima en heeft heel mooi en warm geluid.

Deze soundmachine, met afstandsbediening, heeft vele mogelijkheden. Toestel werkt perfect en is een echte aanrader.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for AZ1880 CD-soundmachine

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for AZ1880 CD-soundmachine

13/06/2013

Nederland

Nederland

Uitstekend toestel

Prima geluid en gebruiksgemak. Vanaf aanschaf veel plezier beleefd aan dit toestel

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for AZ1880 CD-soundmachine

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for AZ1880 CD-soundmachine

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