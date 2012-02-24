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Udgået
AZ1880/12
Nyd lækker lyd med stil
Med CD Soundmachine fra Philips kan du slippe dine foretrukne digitale numre fri fra din bærbare musikafspiller og nyde dem alle i kraftfuld lyd – hvor som helst og når som helst. Leveres med direkte USB og MP3-optagelse med ét tryk på en knap – intet behov for PC.
5 W
CD-ripping
Digital stationsindstilling
Tilslut blot din USB-lagringsenhed til USB-porten på Philips-lydsystemet, og begynd at optage din yndlingsmusik fra CD'er til USB-enheden eller MP3-afspilleren - med tryk på én knap og uden brug af computer.
Med USB Direct tilstand kan du tilslutte din USB-enhed til USB-porten på din Philips-enhed, og din digital musik afspilles direkte fra Philips-enheden.
Lydkomprimeringsteknologi kan gøre store digitale musikfiler op til 10 gange mindre uden at formindske lydkvaliteten nævneværdigt. MP3 eller WMA er to af de komprimeringsformater, der giver dig mulighed for at opleve en verden af digital musik på din afspiller fra Philips. Download MP3- eller WMA-sange fra autoriserede musikwebsteder på internettet, eller opret dine egne MP3- eller WMA-musikfiler ved at rippe dine lyd-CD'er og overføre dem til afspilleren.
3.4
ud af 5
28
Anmeldelser
Webster
24/02/2012
Deutschland
Preis-Leistung-perfekt
Ein sehr modern gestaltetes, einfach zu bedienendes Gerät mit einwandfreiem Klang. Nach eingehender Suche und Vergleich vieler Internet-Angebote habe ich hiermit genau die richtige Wahl getroffen. Das Gerät würde ich jederzeit weiterempfehlen. Ich bin selbst, wie man auch lesen kann, sehr begeistert!
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Denne anmeldelse blev foretaget for AZ1880 CD-Soundmachine
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
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Juul
03/04/2015
België
Bekræftet køber
Mooi design, werkt prima en heeft heel mooi en warm geluid.
Deze soundmachine, met afstandsbediening, heeft vele mogelijkheden. Toestel werkt perfect en is een echte aanrader.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for AZ1880 CD-soundmachine
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
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Bas2013
13/06/2013
Nederland
Uitstekend toestel
Prima geluid en gebruiksgemak. Vanaf aanschaf veel plezier beleefd aan dit toestel
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for AZ1880 CD-soundmachine
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for AZ1880 CD-soundmachine