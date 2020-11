LED-mundstykket afslører skjult støv og rengør i dybden

Takket være den smarte gulvbelysning kan LED-mundstykket TriActive afsløre skjult støv, så du ikke springer noget over. For yderligere at garantere rengøring i dybden har mundstykket en gummiflap uden børste, som gør, at du kan støvsuge, uden at f.eks. hår vikler sig ind i børsten. Dens plane form gør, at den ligger fladt og hjælper dig med at nå endnu større områder.