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  • Fuld ydeevne med PowerCyclone
  • Fuld ydeevne med PowerCyclone
  • Fuld ydeevne med PowerCyclone
  • Fuld ydeevne med PowerCyclone
  • Fuld ydeevne med PowerCyclone
  • Fuld ydeevne med PowerCyclone
  • Fuld ydeevne med PowerCyclone
  • Fuld ydeevne med PowerCyclone
  • Fuld ydeevne med PowerCyclone
  • Fuld ydeevne med PowerCyclone
  • Fuld ydeevne med PowerCyclone
  • Fuld ydeevne med PowerCyclone
  • Fuld ydeevne med PowerCyclone
  • Fuld ydeevne med PowerCyclone
  • Fuld ydeevne med PowerCyclone
  • Fuld ydeevne med PowerCyclone
  • Fuld ydeevne med PowerCyclone
  • Fuld ydeevne med PowerCyclone
  • Fuld ydeevne med PowerCyclone
  • Fuld ydeevne med PowerCyclone
  • Fuld ydeevne med PowerCyclone
  • Fuld ydeevne med PowerCyclone

Udgået

PowerPro UltimatePoseløs støvsuger

FC9922/09

1 pris

Fuld ydeevne med PowerCyclone
Den nye Philips PowerPro Ultimate-støvsuger uden pose står for overlegen rengøring. PowerCyclone 7 muliggør enestående adskillelse af støv og luft. TriActiveMax-mundstykket sikrer fremragende resultater på alle gulve.
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Bortskaffelse af støv uden spild

Fuld ydeevne med PowerCyclone

  • 2,2 l NanoClean

  • SuperTurbo-børste

PowerCyclone 7 holder stærk sugestyrke i længere tid

PowerCyclone 7 holder stærk sugestyrke i længere tid

Det aerodynamiske design af PowerCyclone 7 minimerer luftmodstanden og sikrer en enestående ydeevne via 3 ekstremt effektive trin: 1) Luften trænger hurtigt ind i PowerCyclone takket være det lige og glatte luftindtag. 2) Den buede luftpassage accelererer hurtigt luften opad i cyklonkammeret. 3) I den øverste del af cyklonen adskiller udsugningslamellerne effektivt støvet fra luften.

Universalmundstykke

Universalmundstykke

TriActiveMax-mundstykket lukker helt tæt mod gulvet og udfører 3 funktioner på én gang, hvilket resulterer i en grundig rengøring af gulvene: 1) En særligt udformet sålplade åbner tæppet forsigtigt op og fjerner støvet helt i dybden. 2) Den større åbning på forsiden opsamler større partikler. 3) Sidebørsterne sikrer perfekt rengøring langs fodpanelerne.

SuperTurbo-børste, der fjerner dyrehår fra tæpperne

SuperTurbo-børste, der fjerner dyrehår fra tæpperne

SuperTurbo-børsten er perfekt egnet til at fjerne dyrehår fra tæpper.

Tekniske specifikationer

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Priser

  • Award image VRS_AWARD-1679549

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