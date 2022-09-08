PowerCyclone 7 holder stærk sugestyrke i længere tid

Det aerodynamiske design af PowerCyclone 7 minimerer luftmodstanden og sikrer en enestående ydeevne via 3 ekstremt effektive trin: 1) Luften trænger hurtigt ind i PowerCyclone takket være det lige og glatte luftindtag. 2) Den buede luftpassage accelererer hurtigt luften opad i cyklonkammeret. 3) I den øverste del af cyklonen adskiller udsugningslamellerne effektivt støvet fra luften.