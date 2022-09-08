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Udgået
FC9922/09
2,2 l NanoClean
SuperTurbo-børste
Det aerodynamiske design af PowerCyclone 7 minimerer luftmodstanden og sikrer en enestående ydeevne via 3 ekstremt effektive trin: 1) Luften trænger hurtigt ind i PowerCyclone takket være det lige og glatte luftindtag. 2) Den buede luftpassage accelererer hurtigt luften opad i cyklonkammeret. 3) I den øverste del af cyklonen adskiller udsugningslamellerne effektivt støvet fra luften.
TriActiveMax-mundstykket lukker helt tæt mod gulvet og udfører 3 funktioner på én gang, hvilket resulterer i en grundig rengøring af gulvene: 1) En særligt udformet sålplade åbner tæppet forsigtigt op og fjerner støvet helt i dybden. 2) Den større åbning på forsiden opsamler større partikler. 3) Sidebørsterne sikrer perfekt rengøring langs fodpanelerne.
SuperTurbo-børsten er perfekt egnet til at fjerne dyrehår fra tæpper.
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