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Udgået
Favoritten - Azur PerformerPlus dampstrygejern
Dampstrygejernet Philips Azur Performer Plus er Philips' storsælgende favorit. Det fik topkarakter af brugerne på websitet Prisjakt og er et af Philips allermest populære dampstrygejern. Det er let og nemt at anvende og er i et flot, slankt design.
Kraftfuldt dampstrygejern på 2400 W
45 g/min konstant damp, 220 g dampskud
Automatisk sluk
Automatisk dampjustering
2400 W giver hurtig opvarmning og kraftfuld ydelse
Konstant dampudvikling på op til 45 g/min giver den perfekte mængde damp, så folder effektivt fjernes.
Den automatiske dampkontrol fjerner din bekymring, når du skal vælge den korrekte mængde damp. Du skal blot vælge temperaturen for det tøj, du stryger, og så er du klar.
Priser
4.6
ud af 5
106
Anmeldelser
93%
anbefaler dette produkt
maharith
20/02/2022
Sverige
Utmärkt
Philips är känd märkt och jag använder flera produkter av dem, kan man leta på att de levererar bästa kvalitet Rekommenderas
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Azur Performer Plus GC4527/07 Ångstrykjärn Bäst i test
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Azur Performer Plus GC4527/07 Ångstrykjärn Bäst i test
Klass
02/03/2018
Sverige
Bra och lätt att använda
Gör sitt jobb lätt och väger lite Utmärkt resultat Bra att det kommer ånga ur hela strycksulan
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Azur Performer Plus GC4527/07 Ångstrykjärn Bäst i test
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Azur Performer Plus GC4527/07 Ångstrykjärn Bäst i test
Maggan48
07/01/2018
Sverige
Toknöjd
En fröjd att använda, toknöjd. Roligt att ta fram strykjärnet igen
Denne anmeldelse blev foretaget for Azur Performer Plus GC4527/07 Ångstrykjärn Bäst i test
Denne anmeldelse blev foretaget for Azur Performer Plus GC4527/07 Ångstrykjärn Bäst i test
Sammenlignet med gennemsnitligt 2200 W Philips dampstrygejern