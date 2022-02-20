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  • Product in Use Photo Philips Azur Performer Plus Steam iron
  • Standard Product Photo Philips Azur Performer Plus Steam iron
  • Product Detail Photograph Philips Azur Performer Plus Steam iron
  • Product Detail Photograph Philips Azur Performer Plus Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips Azur Performer Plus Steam iron
  • Product in Use Photo Philips Azur Performer Plus Steam iron
  • Product in Use Photo Philips Azur Performer Plus Steam iron

Udgået

Azur Performer PlusDampstrygejern

GC4527/07

4.6

| (106) Anmeldelser | 93% anbefaler dette produkt

1 pris

Favoritten - Azur PerformerPlus dampstrygejern

Dampstrygejernet Philips Azur Performer Plus er Philips' storsælgende favorit. Det fik topkarakter af brugerne på websitet Prisjakt og er et af Philips allermest populære dampstrygejern. Det er let og nemt at anvende og er i et flot, slankt design.

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Indbygget beholder opsamler kalk under strygningen

Favoritten - Azur PerformerPlus dampstrygejern

  • Kraftfuldt dampstrygejern på 2400 W

  • 45 g/min konstant damp, 220 g dampskud

  • Automatisk sluk

  • Automatisk dampjustering

2400 W giver hurtig opvarmning

2400 W giver hurtig opvarmning

2400 W giver hurtig opvarmning og kraftfuld ydelse

Konstant damp på op til 45 g/min gør, at folder nemmere fjernes

Konstant damp på op til 45 g/min gør, at folder nemmere fjernes

Konstant dampudvikling på op til 45 g/min giver den perfekte mængde damp, så folder effektivt fjernes.

Automatisk dampkontrol for den rette mængde damp til hvert enkelt stykke tøj

Automatisk dampkontrol for den rette mængde damp til hvert enkelt stykke tøj

Den automatiske dampkontrol fjerner din bekymring, når du skal vælge den korrekte mængde damp. Du skal blot vælge temperaturen for det tøj, du stryger, og så er du klar.

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Priser

  • Billede af VRS_PBTAWARD66

Anmeldelser

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4.6

ud af 5

106

Anmeldelser

93%

anbefaler dette produkt

20/02/2022

Sverige

Sverige

Utmärkt

Philips är känd märkt och jag använder flera produkter av dem, kan man leta på att de levererar bästa kvalitet Rekommenderas

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Azur Performer Plus GC4527/07 Ångstrykjärn Bäst i test

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Azur Performer Plus GC4527/07 Ångstrykjärn Bäst i test

02/03/2018

Sverige

Sverige

Bra och lätt att använda

Gör sitt jobb lätt och väger lite Utmärkt resultat Bra att det kommer ånga ur hela strycksulan

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Azur Performer Plus GC4527/07 Ångstrykjärn Bäst i test

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Azur Performer Plus GC4527/07 Ångstrykjärn Bäst i test

07/01/2018

Sverige

Sverige

Toknöjd

En fröjd att använda, toknöjd. Roligt att ta fram strykjärnet igen

Denne anmeldelse blev foretaget for Azur Performer Plus GC4527/07 Ångstrykjärn Bäst i test

Denne anmeldelse blev foretaget for Azur Performer Plus GC4527/07 Ångstrykjärn Bäst i test

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Sammenlignet med gennemsnitligt 2200 W Philips dampstrygejern