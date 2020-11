Hurtig-afkalkning på kun 15 sekunder!

Det er vigtigt at afkalke dit strygejern regelmæssigt for at bevare ydelsen og sikre lang levetid på strygejernet. Quick Calc Release opsamler automatisk kalkpartikler, samtidig med at du stryger. Efter 1 til 3 måneders brug begynder Calc-Clean-indikatoren at blinke for at påminde dig om at anvende afkalkningsfunktionen ”Quick Calc Release” og tømme strygejernet for den kalk, der har samlet sig i det. Bruger man ikke hurtig-afkalkningsfunktionen, vil dampstrygejernet ikke længere kunne varmes op. Afkalkningsfunktionen er blevet forbedret i forhold til tidligere modeller. Der opsamles nu hele fem gange mere kalk* i beholderen! Med funktionen til hurtig-afkalkning kan beholderen nemt tages af og tømmes på mindre end 15 sekunder.