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4000 Series Fuldautomatisk espressomaskine
Udgået
Support
HD8847/01
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Tips for use and maintenance Philips 2000 Series Super-automatic espresso machine
Quick start guide Philips 4000 Series Super-automatic espresso machine
Teststrimmel til måling af vandets hårdhedsgrad
Låg til mælkekande
Låg til beholder til kaffebønner
Skuffe til kafferester
Vanddyse
Afkalkningsmiddel til espressomaskiner
Vandtank
Komplet mælkekaraffel
Philips låg til mælkekande
Mælkeslange
Mælkeslangetilslutning
Drypbakkedæksel
Mælkebeholder
Låg på mælkekande
Kaffemåleske
Drypbakke
Kaffegrumsbeholder
Fuldautomatisk espressomaskineNetledning
EspressomaskineSmørefedt til Philips-bryggeenhed
Rensebørste
Lille vandfilter
Drypbakken på min Philips-espressomaskine fyldes hurtigt op
Min Saeco/Philips-espressomaskine vil ikke male bønnerne.
Kaffen fra min Philips-espressomaskine er ikke varm nok
Min Philips-espressomaskine vil ikke tænde
Min Philips-espressomaskine skummer ikke mælken godt
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