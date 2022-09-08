Perfekt kaffe eller espresso med Philips' unikke CoffeeSwitch

CoffeeSwitch er den eneste helautomatiske espressomaskinene i premiumsegmentet, som kan lave både perfekt espresso og klassisk kaffe. Når du skal lave god espresso, skal der et helt andet tryk til, end når du brygger klassisk kaffe, og indtil nu har ingen kaffemaskine kunnet ændre indstillingerne, så der kan laves forskellige typer kaffe med et perfekt tilpasset tryk. Hver kop er brygget på friske, nymalede kaffebønner.