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Udgået
HD8847/01
6 drikke
Integreret mælkekande
Sort
Endelig en smag af filterkaffe fra en fuldautomatisk espressomaskine! Nyd morgenkaffen eller en stærk espresso ved blot at trække i håndtaget. Den unikke CoffeeSwitch giver dig mulighed for at vælge den perfekte type kaffe til enhver lejlighed eller stemning, fremstillet af friskkværnede bønner.
Vores kværne er lavet af 100 % ren keramik: De er meget hårde og præcise, så du kan nyde mindst 20.000 kopper frisk aromatisk kaffe.
Nyd et bredt udvalg af drikke, der passer til enhver lejlighed. Uanset om du er til espresso eller en kaffe- eller mælkebaseret opskrift, leverer din superautomatiske maskine et perfekt resultat direkte i koppen – uden besvær og på ingen tid!
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