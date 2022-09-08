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  • Perfekt kaffe eller espresso med Philips' unikke CoffeeSwitch
  • Perfekt kaffe eller espresso med Philips' unikke CoffeeSwitch
  • Perfekt kaffe eller espresso med Philips' unikke CoffeeSwitch
  • Perfekt kaffe eller espresso med Philips' unikke CoffeeSwitch
  • Perfekt kaffe eller espresso med Philips' unikke CoffeeSwitch
  • Perfekt kaffe eller espresso med Philips' unikke CoffeeSwitch
  • Perfekt kaffe eller espresso med Philips' unikke CoffeeSwitch
  • Perfekt kaffe eller espresso med Philips' unikke CoffeeSwitch
  • Perfekt kaffe eller espresso med Philips' unikke CoffeeSwitch
  • Perfekt kaffe eller espresso med Philips' unikke CoffeeSwitch
  • Perfekt kaffe eller espresso med Philips' unikke CoffeeSwitch
  • Perfekt kaffe eller espresso med Philips' unikke CoffeeSwitch
  • Perfekt kaffe eller espresso med Philips' unikke CoffeeSwitch
  • Perfekt kaffe eller espresso med Philips' unikke CoffeeSwitch
  • Perfekt kaffe eller espresso med Philips' unikke CoffeeSwitch
  • Perfekt kaffe eller espresso med Philips' unikke CoffeeSwitch
  • Perfekt kaffe eller espresso med Philips' unikke CoffeeSwitch
  • Perfekt kaffe eller espresso med Philips' unikke CoffeeSwitch
  • Perfekt kaffe eller espresso med Philips' unikke CoffeeSwitch
  • Perfekt kaffe eller espresso med Philips' unikke CoffeeSwitch
  • Perfekt kaffe eller espresso med Philips' unikke CoffeeSwitch
  • Perfekt kaffe eller espresso med Philips' unikke CoffeeSwitch

Udgået

4000 SeriesFuldautomatisk espressomaskine

HD8847/01

Perfekt kaffe eller espresso med Philips' unikke CoffeeSwitch
CoffeeSwitch er den eneste helautomatiske espressomaskinene i premiumsegmentet, som kan lave både perfekt espresso og klassisk kaffe. Når du skal lave god espresso, skal der et helt andet tryk til, end når du brygger klassisk kaffe, og indtil nu har ingen kaffemaskine kunnet ændre indstillingerne, så der kan laves forskellige typer kaffe med et perfekt tilpasset tryk. Hver kop er brygget på friske, nymalede kaffebønner.
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Altid friske bønner

Perfekt kaffe eller espresso med Philips' unikke CoffeeSwitch

  • 6 drikke

  • Integreret mælkekande

  • Sort

Smagen af filterkaffe fra friske kaffebønner med CoffeeSwitch

Smagen af filterkaffe fra friske kaffebønner med CoffeeSwitch

Endelig en smag af filterkaffe fra en fuldautomatisk espressomaskine! Nyd morgenkaffen eller en stærk espresso ved blot at trække i håndtaget. Den unikke CoffeeSwitch giver dig mulighed for at vælge den perfekte type kaffe til enhver lejlighed eller stemning, fremstillet af friskkværnede bønner.

20.000 kopper af den fineste kaffe med holdbare keramiske kværne

20.000 kopper af den fineste kaffe med holdbare keramiske kværne

Vores kværne er lavet af 100 % ren keramik: De er meget hårde og præcise, så du kan nyde mindst 20.000 kopper frisk aromatisk kaffe.

Du har 6 drikke lige ved hånden, herunder cappuccino

Du har 6 drikke lige ved hånden, herunder cappuccino

Nyd et bredt udvalg af drikke, der passer til enhver lejlighed. Uanset om du er til espresso eller en kaffe- eller mælkebaseret opskrift, leverer din superautomatiske maskine et perfekt resultat direkte i koppen – uden besvær og på ingen tid!

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