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Udgået
Professionelle resultater hvor som helst
2000 W SalonDry Travel-hårtørrer har alt, hvad du behøver for at opnå de ønskede professionelle resultater, ligegyldigt hvor du er.
2000 W
Sammenfoldelig
Dobbelt spændingsomskifter
Denne 2000 W professionelle hårtørrer skaber en kraftfuld luftstrøm. Kombinationen af kraft og hastighed gør det nemmere og hurtigere at tørre og style dit hår.
Nænsom tørring med 2 fleksible hastighedsindstillinger
CoolShot-knappen er en vigtig professionel funktion til hårstyling, der giver et intenst skud kold luft. Den bruges efter stylingen til at færdiggøre og "sætte" frisuren.
5.0
ud af 5
2
Anmeldelser
100%
anbefaler dette produkt
SILVIO1
25/09/2016
Italia
ottimo in qualsiasi situazione
Lo utilizzo da circa tre anni in viaggio ma anche a casa ed è sempre perfetto. Comodissimo e resistente.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SalonDry Travel HP4829/00 Asciugacapelli da viaggio
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SalonDry Travel HP4829/00 Asciugacapelli da viaggio
Commodore64
16/04/2015
Italia
Perfettamente bilanciato
Trovo questo piccolo asciugacapelli perfettamente bilanciato in temperatura e flusso: la temperatura è abbastanza elevata, ma non scotta, anche grazie a un flusso d'aria vigoroso. Asciuga in pochi secondi senza provocare bruciature, e senza costringere a muovere di continuo il phon o a regolare di continuo la temperatura!
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SalonDry Travel HP4829/00 Asciugacapelli da viaggio
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SalonDry Travel HP4829/00 Asciugacapelli da viaggio