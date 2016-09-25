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Udgået

SalonDry TravelRejsehårtørrer

HP4829/00

5

| (2) Anmeldelser | 100% anbefaler dette produkt

Professionelle resultater hvor som helst

2000 W SalonDry Travel-hårtørrer har alt, hvad du behøver for at opnå de ønskede professionelle resultater, ligegyldigt hvor du er.

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SalonDry Travel-hårtørrer

Professionelle resultater hvor som helst

  • 2000 W

  • Sammenfoldelig

  • Dobbelt spændingsomskifter

Professionelle 2000 W giver perfekte resultater som hos frisøren

Professionelle 2000 W giver perfekte resultater som hos frisøren

Denne 2000 W professionelle hårtørrer skaber en kraftfuld luftstrøm. Kombinationen af kraft og hastighed gør det nemmere og hurtigere at tørre og style dit hår.

2 fleksible hastighedsindstillinger til nænsom tørring

2 fleksible hastighedsindstillinger til nænsom tørring

Nænsom tørring med 2 fleksible hastighedsindstillinger

Kold luft sætter dit hår

Kold luft sætter dit hår

CoolShot-knappen er en vigtig professionel funktion til hårstyling, der giver et intenst skud kold luft. Den bruges efter stylingen til at færdiggøre og "sætte" frisuren.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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5.0

ud af 5

2

Anmeldelser

100%

anbefaler dette produkt

4
3
2
1

25/09/2016

Italia

Italia

ottimo in qualsiasi situazione

Lo utilizzo da circa tre anni in viaggio ma anche a casa ed è sempre perfetto. Comodissimo e resistente.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SalonDry Travel HP4829/00 Asciugacapelli da viaggio

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SalonDry Travel HP4829/00 Asciugacapelli da viaggio

16/04/2015

Italia

Italia

Perfettamente bilanciato

Trovo questo piccolo asciugacapelli perfettamente bilanciato in temperatura e flusso: la temperatura è abbastanza elevata, ma non scotta, anche grazie a un flusso d'aria vigoroso. Asciuga in pochi secondi senza provocare bruciature, e senza costringere a muovere di continuo il phon o a regolare di continuo la temperatura!

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SalonDry Travel HP4829/00 Asciugacapelli da viaggio

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SalonDry Travel HP4829/00 Asciugacapelli da viaggio

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