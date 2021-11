2 hastigheder + pulseringsindstilling at vælge imellem

Lav et bredt udvalg af drikke, og gør det muligt hurtigt at tilberede ingredienser til dine yndlingsmåltider med 2 hastighed og pulseringsindstilling at vælge imellem. Brug den til ingredienser lige fra urter, krydderier og grøntsager til at male kaffe og endda til at knuse is for at lave en lækker, kold smoothie.