Op til 4 gange større overfladekontakt* sikrer en effektiv dybderens

Du får en tilpasset rensning, hver gang du børster med vores adaptive rensningsteknologi. Bløde gummisider på Premium Plaque Control følger fleksibelt alle tændernes og tandkødets konturer og absorberer et eventuelt for hårdt tryk og øger den soniske rensning. Børstehårene kan derefter tilpasses formen på dine tænder og dit tandkød, så du får op til 4 gange mere overfladekontakt end ved et almindeligt børstehoved** for en dybere rensning i områder, der er svære at nå.