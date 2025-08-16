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Udgået
Besat af lyd
Stil ind på supergod lyd fra et overraskende kompakt design. Det klassiske mikromusiksystem fra Philips vil udvide opholdsrummet og samtidig berige din musikoplevelse. Du skal blot trykke på Play for at nyde den dynamiske baslyd, der fylder rummet.
Bånd
Philips er kendt for at lave produkter, der er kompatible med mange af de diske, der findes på markedet. Dette lydsystem lader dig få glæde af din musik fra CD, CD-R og CD-RW. CD-RW (CD-Rewritable kompatibel) betyder, at dit lydsystem kan afspille både CD-R (CD-Recordable) og CD-RW (CD-Rewritable). Der kan optages på CD-R-diske en gang, og de kan afspilles på alle typer CD-afspillere. Der kan optages og skrives på CD-RW-diske flere gange, og de kun kan afspilles på kompatible CD-afspillere.
Dynamisk basforstærkning maksimerer din musikoplevelse ved at fremhæve basindholdet i musikken ved alle lydstyrkeindstillinger - fra lav til høj – med et tryk på en knap! De laveste basfrekvenser går sædvanligvis tabt, når lydstyrken dæmpes. For at modvirke dette kan dynamisk basforstærkning forstærke basniveauerne, så du kan nyde en ensartet lyd, selv når du skruer ned for styrken.
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4.6
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Anmeldelser
91%
anbefaler dette produkt
PhilipsMc147guy
16/08/2025
United Kingdom
Great Hifi
This Micro HI-FI Come's Equiped with great speakers a cassette player that records radio am/fm cd Player and Audio in its a brilliant system Sound quality is tip top. Could,nt be happier thanks phillips love this Brand,
Fordele
Cassette player Dynamic Bass Boost Radio CD Player Speakers Are Great Quality
Ulemper
None Whatsoever
Denne anmeldelse blev foretaget for MC147 Micro Hi-Fi System
Dato for brug 2025-07-16
Denne anmeldelse blev foretaget for MC147 Micro Hi-Fi System
Dato for brug 2025-07-16
davemed
05/03/2014
United Kingdom
Brilliant for the price
I bought this as a cheap alternative for my broken down mini hi-fi. Just a temporary purchase. It is brilliant and serves all my needs and I will not be purchasing anything else to replace it. Excellent bass (DBB), good because I can play my old tapes, the AUX has allowed me to connect my separate cd player, the auto radio tuning is excellent with easy pre-sets. Playing through my own speakers the sound is perfect. The remote control is compact and simple to use. Perfect fitting for size where I wanted it.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for MC147 Micro Hi-Fi System
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for MC147 Micro Hi-Fi System
misschrissie
09/04/2013
United Kingdom
Top marks
My micro system is "just the job" I think.It's compact,looks good and more importantly sounds good.I also got it for a bargain price. Overall I am very pleased with it and would recommend it to anyone.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for MC147 Micro Hi-Fi System
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for MC147 Micro Hi-Fi System