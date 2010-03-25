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Udgået

Classic DVD-mikrosystem

MCD395/12

3.8

| (8) Anmeldelser | 88% anbefaler dette produkt

Besat af lyd

Du er med på den nyeste og smarteste trend – nu kan du få det smarte 2-i-1 Classic DVD-mikrosystem fra Philips med afspilning af DVD, WMA-CD og MP3-CD. Slap af med dine yndlingsfilm og favoritmusik. Hjemmeunderholdning bliver aldrig det samme igen.

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Slap af til god musik og film

Besat af lyd

  • 100 W

Digital lydkontrol til optimerede musikstilindstillinger.

Digital lydkontrol til optimerede musikstilindstillinger.

Digital lydkontrol tilbyder dig en fabriksindstillet kontrol, hvor du kan vælge mellem indstillingerne Jazz, Rock, Pop eller Classic for at optimere frekvensområdet for forskellige musikgenrer. Hver indstilling anvender grafisk equalizer-teknologi til automatisk at justere klangbalancen og fremhæve de vigtigste frekvenser i den valgte musikgenre. Digital lydkontrol giver dig mulighed for at få mest muligt ud af musikken ved at justere klangbalancen, så den passer til den musik, du spiller.

Vække- og sleep-timer-funktioner

Vække- og sleep-timer-funktioner

Mange vækkeure har flere valg til alarmer. Denne Philips clockradio vækker med radio eller den almindelige buzzer-alarm. Sleep-timeren lader dig programmere, hvor lang tid musikken skal spille, mens du falder i søvn. Uanset hvad du skal bruge, det være sig en morgen-buzzer, der laver en regelmæssig tone, eller din yndlingsmusik, når du skal sove, så har denne clockradio det hele.

Direkte USB til afspilning af musik og fotos

Direkte USB til afspilning af musik og fotos

Slut blot din USB-enhed til systemet, og del din lagrede digitale musik og dine fotos med familie og venner.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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3.8

ud af 5

8

Anmeldelser

88%

anbefaler dette produkt

3
2

25/03/2010

Nederland

Nederland

perfecte set voor slaap-/kinderkamer

Een micro set die aan alle verwachtingen voldoet, makkelijk aan te sluiten, prima geluid en heel gebruiksvriendelijk. Ideaal voor op slaapkamer of kinderkamer waarbij prima CDs en DVD kunnen worden afgespeeld. Geluid en beeld zijn prima, echt value for money, zeker met de recente prijsverlaging. Ook voor jeugd heel leuk om MP3 of MP4 speler op aan te sluiten en favoriete muziek te beluisteren

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for MCD395 Klassiek DVD-microsysteem

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for MCD395 Klassiek DVD-microsysteem

30/12/2018

België

België

mooi compact en goed systeem

Na bijna 10 jaar nog steeds tevreden, gebruik het tegenwoordig wel veel minder. Makkelijke bediening, kan snel over van radio naar CD naar DVD of aux.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for MCD395 Klassiek DVD-microsysteem

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for MCD395 Klassiek DVD-microsysteem

13/06/2013

Nederland

Nederland

Product is prima

Het gebruikersgemak viel mij iets tegen. Ik moet telkens toch het boekje erbij pakken om te weten wat ik doen moet om bepaalde functies actief te maken. Dan gaat het dus om zaken die ik niet regelmatig doe als bijvoorbeeld de zenders in te stellen. Het design is niet flitsend, maar dat speelde voor de aanschaf niet echt een rol. Het ging om de prestaties en die zijn prima

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for MCD395 Klassiek DVD-microsysteem

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for MCD395 Klassiek DVD-microsysteem

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