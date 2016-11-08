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Udgået
MCM906/12
Besat af lyd
Fordyb dig i lydkvalitet for lydentusiaster med komponent-hi-fi-systemet fra Philips, der leveres med en silkedome-diskantenhed. De elegante højttalere i træ samt et aluminiumskabinet forbedrer lydkvaliteten og sikrer præcision og kontrol.
Hi-fi-rør
Dome-tweeter af silke
150 W
I lydspektret er høje og lave frekvenser forholdsvis svære at opfatte for det menneskelige øre - især ved lave lydniveauer. Ved at anvende lydstyrkefunktionen kan bas og diskant forstærkes, så du kan nyde en generelt bedre afbalanceret lydgengivelse.
Diskant og bas er equalizer-funktioner, der kontrollerer henholdsvis lydens høje og lave frekvensniveauer. Diskanten regulerer specielt forstærkningen af de høje toner i musikken, mens bassen styrer forstærkningsniveauet af de lave toner. Ved at bruge tasterne op og ned kan lytteren nemt lægge større eller mindre vægt på de lave og høje toner, eller lade diskant og bas forblive neutrale, så de kan gengive musik i den oprindelige indstilling. Diskant- og basknapper giver dig mulighed for at lytte til din musik på den måde, som du kan lide det.
Med de indbyggede hi-fi-rør har du nu mulighed for at opleve lyd af højeste kvalitet. En lyd, der normalt kun forbindes med de allerbedste lydsystemer hos hi-fi-entusiaster. Rørene har en analog klang, så det bliver mere behageligt at lytte til for vores ikke-lineære høresystem. Lyd fra et rør, der har lav forvrængning, er altid at foretrække, fordi den er så ren og detaljeret, meget mere varm og "live" i klangen.
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3.8
ud af 5
15
Anmeldelser
BEAR
08/11/2016
Sverige
Nästan PerfecT // En Fantastic MIX Utan Svagheter Men Då jag Köpte Var testerna FEL Det saknades i HI / MU två viktiga finessl
SE . Ova Meeeee Framför AllT HÖÖÖÖR <3 Jag E PINK FLOYD i 47 År //// Tack För Jobbett /// PhilipS =)
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Denne anmeldelse blev foretaget for Heritage Audio MCM906 Hi-Fi-system med komponent
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Heritage Audio MCM906 Hi-Fi-system med komponent
itix
24/01/2012
Sverige
Grymt kompaktsystem
Mycket nöjd med systemet! Sen att det kanske inte är så jättekompakt trots benämningen gör inte mig så mycket. Jag är supernöjd. Något svårt att ställa in klockan men det var lätt fixat med hjälp av manualen. Lite störande ibland att förstärkarna måste förvärmas jämt, men man vänjer sig. Totalt sett väldigt nöjd!
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Denne anmeldelse blev foretaget for Heritage Audio MCM906 Hi-Fi-system med komponent
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Heritage Audio MCM906 Hi-Fi-system med komponent
WhoDoneIt
21/07/2013
Nederland
zeer fraaie Hifi set
Een zeer fraaie Hifi set. Geluid (buizenversterker) superieur t.o.v. andere grote merken met systemen in een vergelijkbare prijsklasse. Pop, jazz, klassiek en met name zang (opera) komen buiten verwachting goed tot hun recht voor deze mini set. Geluid is transparant en loopt niet snel "dicht." Bediening is makkelijk. Via AUX aan te sluiten op TV en dus geen extra set voor de TV nodig. Klein nadeel: de buizen moeten opwarmen voor gebruik, maar dat is inherent aan buizensystemen. Duurt even voor er gespeeld kan worden (10 seconden). Al enkele jaren in bezit en nog geen defect. Aanrader.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Heritage Audio MCM906 Hifisysteem met componentontwerp
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Heritage Audio MCM906 Hifisysteem met componentontwerp