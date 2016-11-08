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Udgået

Heritage AudioKomponent Hi-Fi-system

MCM906/12

3.8

| (15) Anmeldelser

Besat af lyd

Fordyb dig i lydkvalitet for lydentusiaster med komponent-hi-fi-systemet fra Philips, der leveres med en silkedome-diskantenhed. De elegante højttalere i træ samt et aluminiumskabinet forbedrer lydkvaliteten og sikrer præcision og kontrol.

Se alle fordele

Nyd varm hi-fi-lyd

Besat af lyd

  • Hi-fi-rør

  • Dome-tweeter af silke

  • 150 W

Lydstyrke fremhæver diskant og bas

I lydspektret er høje og lave frekvenser forholdsvis svære at opfatte for det menneskelige øre - især ved lave lydniveauer. Ved at anvende lydstyrkefunktionen kan bas og diskant forstærkes, så du kan nyde en generelt bedre afbalanceret lydgengivelse.

Diskant- og basregulering gør det nemt at indstille lave og høje toner.

Diskant og bas er equalizer-funktioner, der kontrollerer henholdsvis lydens høje og lave frekvensniveauer. Diskanten regulerer specielt forstærkningen af de høje toner i musikken, mens bassen styrer forstærkningsniveauet af de lave toner. Ved at bruge tasterne op og ned kan lytteren nemt lægge større eller mindre vægt på de lave og høje toner, eller lade diskant og bas forblive neutrale, så de kan gengive musik i den oprindelige indstilling. Diskant- og basknapper giver dig mulighed for at lytte til din musik på den måde, som du kan lide det.

Førsteklasses hi-fi-rør giver en perfekt ren og naturlig lyd

Førsteklasses hi-fi-rør giver en perfekt ren og naturlig lyd

Med de indbyggede hi-fi-rør har du nu mulighed for at opleve lyd af højeste kvalitet. En lyd, der normalt kun forbindes med de allerbedste lydsystemer hos hi-fi-entusiaster. Rørene har en analog klang, så det bliver mere behageligt at lytte til for vores ikke-lineære høresystem. Lyd fra et rør, der har lav forvrængning, er altid at foretrække, fordi den er så ren og detaljeret, meget mere varm og "live" i klangen.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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3.8

ud af 5

15

Anmeldelser

08/11/2016

Sverige

Sverige

Nästan PerfecT // En Fantastic MIX Utan Svagheter Men Då jag Köpte Var testerna FEL Det saknades i HI / MU två viktiga finessl

SE . Ova Meeeee Framför AllT HÖÖÖÖR <3 Jag E PINK FLOYD i 47 År //// Tack För Jobbett /// PhilipS =)

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Heritage Audio MCM906 Hi-Fi-system med komponent

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Heritage Audio MCM906 Hi-Fi-system med komponent

24/01/2012

Sverige

Sverige

Grymt kompaktsystem

Mycket nöjd med systemet! Sen att det kanske inte är så jättekompakt trots benämningen gör inte mig så mycket. Jag är supernöjd. Något svårt att ställa in klockan men det var lätt fixat med hjälp av manualen. Lite störande ibland att förstärkarna måste förvärmas jämt, men man vänjer sig. Totalt sett väldigt nöjd!

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Heritage Audio MCM906 Hi-Fi-system med komponent

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Heritage Audio MCM906 Hi-Fi-system med komponent

21/07/2013

Nederland

Nederland

zeer fraaie Hifi set

Een zeer fraaie Hifi set. Geluid (buizenversterker) superieur t.o.v. andere grote merken met systemen in een vergelijkbare prijsklasse. Pop, jazz, klassiek en met name zang (opera) komen buiten verwachting goed tot hun recht voor deze mini set. Geluid is transparant en loopt niet snel "dicht." Bediening is makkelijk. Via AUX aan te sluiten op TV en dus geen extra set voor de TV nodig. Klein nadeel: de buizen moeten opwarmen voor gebruik, maar dat is inherent aan buizensystemen. Duurt even voor er gespeeld kan worden (10 seconden). Al enkele jaren in bezit en nog geen defect. Aanrader.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Heritage Audio MCM906 Hifisysteem met componentontwerp

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Heritage Audio MCM906 Hifisysteem met componentontwerp

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