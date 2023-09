Få en jævn trimning og skarpe kanter

Trimmeren og dens sæt med flere kamme tilbyder 11 længdeindstillinger fra 0,5 til 16 mm med præcisionstrin på 1 mm til kortere og længere skæg. Det smalle design af præcisionstrimmertilbehøret gør det nemt at skabe skarpe kanter og fine detaljer. Barber kinderne, hagen og halsen glat med metaltrimmeren for at fuldende dit look.