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Udgået
ORT7500/10
Den originale radio
Få nogle gode stunder med denne originale radio. Oplev 50'ernes charme med Philips' radiodesign fra 1955 kombineret med god lyd, der giver dig en kraftfuld bas og krystalklar DAB+- og FM-radio, samt trådløs musik fra smarte enheder via Bluetooth
Bluetooth®
DAB+, FM
USB-port til opladning
20 W
Et basreflekshøjttalersystem leverer en dyb basoplevelse fra et kompakt kabinet. Det afviger fra et traditionelt system ved at være udstyret med en basrefleksport, som er akustisk afstemt efter basenheden for at optimere systemets forløb ved lave frekvenser. Resultatet er en dybere bas og mindre forvrængning. Systemet fungerer ved at sætte luftmassen i porten i resonans, så den vibrerer lige som en almindelig basenhed. Sammen med den egentlige basenhed udvider systemet det lavfrekvente område, så der skabes en helt ny dimension af dyb bas.
3.5
ud af 5
97
Anmeldelser
Churchwood
11/04/2016
Danmark
Herlig lyd
Denne radio har overrasket mig. Den har en meget behagelig lyd, faktisk er den så god, at jeg glæder mig til at høre den, uanset hvad der er på programmet. Jeg har en bred musiksmag og lytter både til jazz og klassisk, og både ældre og nyere mysik. Jeg har besluttet at købe en radio mere, så min kone også kan have glæde af den herlige lyd.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for ORT7500 Original radio
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for ORT7500 Original radio
richazoo
21/12/2022
United Kingdom
Ignore the other review
So what if it doesn't have an obscure feature another radio has? It looks and sounds fantastic next to my bed and I can play music from my phone or MP3 player without cables. It's very easy to set up and use (the DAB tuned quickly and automatically) and I also find the charging socket very handy. Best of all, the clock on the display is just the right size and isn't too bright to light up the room at night.
Fordele
Good sound, deep and with plenty of bass. Looks fantastic. Easy to set up.
Ulemper
To be fair, the buttons are a little difficult to press without holding it (they're very firm).
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for ORT7500 Original radio
Dato for brug 2020-12-21
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for ORT7500 Original radio
Dato for brug 2020-12-21
C1309T
18/10/2015
Deutschland
Bekræftet køber
DAB+ mit Charme
Das Radio ist wirklich toll. Es ist nett anzusehen und kann auch das, was es soll. Die Bedienung könnte etwas komfortabler sein. Das ist jedoch nicht wirklich schlimm. Hat man einmal den Aufwand betrieben und alles wunschgemäß eingerichtet, ist alles gut. Auch die APP zur etwas komfortableren Steuerung hilft da ein wenig, ist aber kein wirkliches MUSS. Ich würde das Radio weiterempfehlen.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for ORT7500 Original-Radio
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for ORT7500 Original-Radio