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Udgået

Original radio

ORT7500/10

3.5

| (97) Anmeldelser

Den originale radio

Få nogle gode stunder med denne originale radio. Oplev 50'ernes charme med Philips' radiodesign fra 1955 kombineret med god lyd, der giver dig en kraftfuld bas og krystalklar DAB+- og FM-radio, samt trådløs musik fra smarte enheder via Bluetooth

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Den originale radio

  • Bluetooth®

  • DAB+, FM

  • USB-port til opladning

  • 20 W

Afspil musik fra mobiltelefon og PC via Bluetooth®-teknologi

Afspil musik fra mobiltelefon og PC via Bluetooth®-teknologi

Basreflekshøjttalersystemet leverer en dyb, kraftfuld lyd

Basreflekshøjttalersystemet leverer en dyb, kraftfuld lyd

Et basreflekshøjttalersystem leverer en dyb basoplevelse fra et kompakt kabinet. Det afviger fra et traditionelt system ved at være udstyret med en basrefleksport, som er akustisk afstemt efter basenheden for at optimere systemets forløb ved lave frekvenser. Resultatet er en dybere bas og mindre forvrængning. Systemet fungerer ved at sætte luftmassen i porten i resonans, så den vibrerer lige som en almindelig basenhed. Sammen med den egentlige basenhed udvider systemet det lavfrekvente område, så der skabes en helt ny dimension af dyb bas.

DAB- og FM-kompatibel, hvilket sikrer komplette radiooplevelser

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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3.5

ud af 5

97

Anmeldelser

11/04/2016

Danmark

Danmark

Herlig lyd

Denne radio har overrasket mig. Den har en meget behagelig lyd, faktisk er den så god, at jeg glæder mig til at høre den, uanset hvad der er på programmet. Jeg har en bred musiksmag og lytter både til jazz og klassisk, og både ældre og nyere mysik. Jeg har besluttet at købe en radio mere, så min kone også kan have glæde af den herlige lyd.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for ORT7500 Original radio

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for ORT7500 Original radio

21/12/2022

United Kingdom

United Kingdom

Ignore the other review

So what if it doesn't have an obscure feature another radio has? It looks and sounds fantastic next to my bed and I can play music from my phone or MP3 player without cables. It's very easy to set up and use (the DAB tuned quickly and automatically) and I also find the charging socket very handy. Best of all, the clock on the display is just the right size and isn't too bright to light up the room at night.

Fordele

Good sound, deep and with plenty of bass. Looks fantastic. Easy to set up.

Ulemper

To be fair, the buttons are a little difficult to press without holding it (they're very firm).

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for ORT7500 Original radio

Dato for brug 2020-12-21

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for ORT7500 Original radio

Dato for brug 2020-12-21

18/10/2015

Deutschland

Deutschland

Bekræftet køber

DAB+ mit Charme

Das Radio ist wirklich toll. Es ist nett anzusehen und kann auch das, was es soll. Die Bedienung könnte etwas komfortabler sein. Das ist jedoch nicht wirklich schlimm. Hat man einmal den Aufwand betrieben und alles wunschgemäß eingerichtet, ist alles gut. Auch die APP zur etwas komfortableren Steuerung hilft da ein wenig, ist aber kein wirkliches MUSS. Ich würde das Radio weiterempfehlen.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for ORT7500 Original-Radio

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for ORT7500 Original-Radio

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