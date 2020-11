Klip dit eget hår – selv på steder, der er svære at nå

180° bevægeligt hoved, så du nemt kan nå håret i nakken. Det bevægelige hoved gør det betydeligt nemmere at nå hele hovedet under klipningen. Giv dig selv en jævn og præcis hårklipning, uden at du behøver at vride hoved, nakke og håndled af led. Se alle fordelene