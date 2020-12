Hudvenlige trimmer-knive med høj ydeevne

Stålknivene på den elektriske shaver strejfer hinanden let, så de skærper sig selv, når du trimmer! Knivene forbliver ekstra skarpe, så de altid skærer håret rent og effektivt, men de har afrundede spidser og kamme for at forhindre hudirritation.