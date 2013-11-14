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  • Steriliserer 6 flasker på 8 minutter
  • Steriliserer 6 flasker på 8 minutter
  • Steriliserer 6 flasker på 8 minutter
  • Steriliserer 6 flasker på 8 minutter
  • Steriliserer 6 flasker på 8 minutter
  • Steriliserer 6 flasker på 8 minutter

Udgået

Philips AventElektrisk dampsterilisator

SCF274/34

4.6
| (57) Anmeldelser | 93% anbefaler dette produkt
Steriliserer 6 flasker på 8 minutter
Sterilt indhold i op til 6 timer
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mærke anbefalet af mødre over hele verden1

Hurtig og nem brug

Steriliserer 6 flasker på 8 minutter

  • 220-240 V

Rummer op til seks Philips Avent-sutteflasker

Rummer op til seks Philips Avent-sutteflasker

Sterilisatoren har et smart design, der fylder mindre i køkkenet, men som alligevel har plads til seks Philips Avent-flasker eller to Philips Avent-brystpumper. De to kurve kan sættes sammen til én kurv til opvaskemaskinen, hvilket gør det meget nemmere at rengøre mindre genstande som sutter og flaskesutter.

Indholdet forbliver sterilt i op til 6 timer, hvis apparatet ikke åbnes

Indholdet forbliver sterilt i op til 6 timer, hvis apparatet ikke åbnes

Når steriliseringscyklussen er afsluttet, forbliver indholdet i Philips Avent elektrisk dampsterilisator sterilt i op til 6 timer, hvis låget ikke åbnes.

Indholdet bliver sterilt og klar til brug på ca. 8 minutter

Indholdet bliver sterilt og klar til brug på ca. 8 minutter

Med Philips Avent elektrisk dampsterilisator kan du sterilisere indholdet på kun 8 minutter

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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4.6

ud af 5

57

Anmeldelser

93%

anbefaler dette produkt

3

14/11/2013

United Kingdom

United Kingdom

does what you need it too and easy to use

I bought this steriliser for my first child and am now using it on my second and I've got to say its the easiest way of sterilising bottles. It's also really easy to use all you have got to do is pour 90mls of water in, place basket with your bottles, breastpump or dummies on inside, pop the lid on and press the button. I know theres a newer version of this steriliser out but to be honest you don't really need the extra settings this one does everything you need.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF274/31 Electric Steam Steriliser

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF274/31 Electric Steam Steriliser

07/07/2013

United Kingdom

United Kingdom

Excellent product

I have been using this product for the pass 5 years. 3 times a day for my 2 kids, 5 & 2 year old. It still working though i start to observe some color degration on the top cover & body. Will buy a new one on plastic (PP) concern for the next 5 year as the 3rd kids expecting year end.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF274/51 Electric Steam Steriliser

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF274/51 Electric Steam Steriliser

30/09/2012

United Kingdom

United Kingdom

Fantastic steriliser

This steriliser is great, it does the job it's supposed to do and quickly. I have recommended it to many friends who have subsequently bought it. I also bought this steriliser for my previous 2 children too, so I'm on my 3rd one, I think that speaks for itself as to how good this item is.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF274/31 Electric Steam Steriliser

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF274/31 Electric Steam Steriliser

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  1. Baseret på en online tilfredshedsundersøgelse gennemført globalt med 10.109 brugere af mor- og børneplejemærker og -produkter i 2023. 