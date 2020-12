Rummer op til seks Philips Avent-sutteflasker

Sterilisatoren har et smart design, der fylder mindre i køkkenet, men som alligevel har plads til seks Philips Avent-flasker eller to Philips Avent-brystpumper. De to kurve kan sættes sammen til én kurv til opvaskemaskinen, hvilket gør det meget nemmere at rengøre mindre genstande som sutter og flaskesutter.