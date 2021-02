Fyld blot vand i én gang dagligt

Ud over den avancerede funktionalitet er den digitale sterilisator nem og ligetil at bruge. Du skal bare tilsætte vand, placere flasker, brystpumpe eller tilbehør i sterilisatoren og vælge indstilling. Med indstilling 1, køres en enkelt steriliseringscyklus, hvilket er praktisk, når du vil sterilisere hele indholdet på én gang. Indstilling 2 er beregnet til 24-timers sterilisering, hvilket er specielt praktisk, hvis du ønsker at opbevare indholdet i sterilisatoren natten over eller kun vil tage én sutteflaske ud ad gangen. Uanset hvilken rutine du har, vil denne sterilisator gøre den daglige sterilisering nemmere.