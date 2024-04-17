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  • Skabt til et liv på farten.
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  • Skabt til et liv på farten.
  • Skabt til et liv på farten.
  • Skabt til et liv på farten.
  • Skabt til et liv på farten.
  • Skabt til et liv på farten.
  • Skabt til et liv på farten.
  • Skabt til et liv på farten.
  • Skabt til et liv på farten.
  • Skabt til et liv på farten.
  • Skabt til et liv på farten.
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Skabt til et liv på farten.
  • Skabt til et liv på farten.
  • Skabt til et liv på farten.
  • Skabt til et liv på farten.
  • Skabt til et liv på farten.
  • Skabt til et liv på farten.
  • Skabt til et liv på farten.
  • Skabt til et liv på farten.
  • Skabt til et liv på farten.

Udgået

FidelioÆgte trådløse hovedtelefoner

T1BK/00

4.1
| (34) Anmeldelser | 80% anbefaler dette produkt

5 Priser

Starter i

Hvid
Hvid
Sort
Sort
Skabt til et liv på farten.
Lad din musik bevæge dig. Den rummelige, detaljerede lyd fra disse førsteklasses ægte trådløse hovedtelefoner placerer dig lige midt i musikken. Vores bedste støjreduktion og en sikker, behagelig pasform holder dig opslugt - uanset hvor du er.
Se alle fordele

Skabt til et liv på farten.

  • Naturlig Fidelio-lyd

  • Noise Canceling Pro+

  • Reduktion af vindstøj

  • Førsteklasses universel pasform

Philips Fidelio. Fyldig, naturlig lyd

Philips Fidelio. Fyldig, naturlig lyd

EDM eller rock, klassisk eller hip-hop – med disse hovedtelefoner i audiofil kvalitet kan du høre det hele, som om du selv var med i studiet. Balanced Armature-enheder afslører de sprudlende diskanter og de fyldige og naturlige vokaler. Dynamiske enheder producerer dyb, præcis bas og lækre instrumentale teksturer.

Fordyb dig hvor som helst. Noise Canceling Pro+

Fordyb dig hvor som helst. Noise Canceling Pro+

Uanset hvor du er, får du med disse ægte trådløse hovedtelefoner det perfekte miljø at lytte i. Hybrid støjreduktion anvender avanceret hardware og avanceret lydbehandling til at blokere for uønskede lyde. Støjdæmpende ørepuder i Comply-skum bidrager til fordybelsen med en sikker, behagelig pasform.

Mere musik. 48 timers spilletid med opladeretuiet

Med disse ørepropper fuldt opladet – og et fuldt opladet etui – kan du rejse med mere end en dags spilletid i lommen. Desuden sættes musikken på pause, hvis du tager en øreprop ud, så du aldrig går glip af noget. Etuiet kan oplades trådløst.

Tekniske specifikationer

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Find ofte stillede spørgsmål, brugervejledninger, sikkerhedsoplysninger og tip

Priser

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Anmeldelser

Disse anmeldelser administreres af Bazaarvoice og er i overensstemmelse med Bazaarvoice Authenticity-politikken, som understøttes af teknologi til bekæmpelse af svindel samt menneskelig analyse. Du kan finde flere oplysninger på
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4.1

ud af 5

34

Anmeldelser

80%

anbefaler dette produkt

17/04/2024

Norge

Norge

Bekræftet køber

Utrolig god lyd

Veldig god lyd og suveren ANC. De er store men heller det en små og spinkle i lyden

Fordele

Meget god lyd

Ulemper

Store

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Fidelio T1BK Ekte trådløse hodetelefoner

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Fidelio T1BK Ekte trådløse hodetelefoner

02/05/2025

Sverige

Sverige

Goood

Good for easy goin everyday buissnes plus excellent sound.

Denne anmeldelse blev foretaget for Fidelio T1BK True Wireless-hörlurar

Denne anmeldelse blev foretaget for Fidelio T1BK True Wireless-hörlurar

05/06/2023

United Kingdom

United Kingdom

Bekræftet køber

Great sound, battery life and comfortable

Great in ear buds, that have full set of ANC features (best controlled thru app), excellent sound (customizable thru app). Battery life is also exceptional in all ways. Case has wireless charging to complete the total package. While on the large size (yeah battery!) they are quite lightweight and comfortable. Come with 9 sets of tips, including Comply foam tips.

Fordele

Battery life, customized sound, ANC, total feature set, Wireless Charging case

Ulemper

Large size (but comfortable to wear for hours)

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Fidelio T1BK True Wireless Headphones

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Fidelio T1BK True Wireless Headphones

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  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.