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Udgået
Naturlig Fidelio-lyd
Noise Canceling Pro+
Reduktion af vindstøj
Førsteklasses universel pasform
EDM eller rock, klassisk eller hip-hop – med disse hovedtelefoner i audiofil kvalitet kan du høre det hele, som om du selv var med i studiet. Balanced Armature-enheder afslører de sprudlende diskanter og de fyldige og naturlige vokaler. Dynamiske enheder producerer dyb, præcis bas og lækre instrumentale teksturer.
Uanset hvor du er, får du med disse ægte trådløse hovedtelefoner det perfekte miljø at lytte i. Hybrid støjreduktion anvender avanceret hardware og avanceret lydbehandling til at blokere for uønskede lyde. Støjdæmpende ørepuder i Comply-skum bidrager til fordybelsen med en sikker, behagelig pasform.
Med disse ørepropper fuldt opladet – og et fuldt opladet etui – kan du rejse med mere end en dags spilletid i lommen. Desuden sættes musikken på pause, hvis du tager en øreprop ud, så du aldrig går glip af noget. Etuiet kan oplades trådløst.
Priser
4.1
ud af 5
34
Anmeldelser
80%
anbefaler dette produkt
Höfner
17/04/2024
Norge
Bekræftet køber
Utrolig god lyd
Veldig god lyd og suveren ANC. De er store men heller det en små og spinkle i lyden
Fordele
Meget god lyd
Ulemper
Store
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Fidelio T1BK Ekte trådløse hodetelefoner
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Fidelio T1BK Ekte trådløse hodetelefoner
Toncha
02/05/2025
Sverige
Goood
Good for easy goin everyday buissnes plus excellent sound.
Denne anmeldelse blev foretaget for Fidelio T1BK True Wireless-hörlurar
Denne anmeldelse blev foretaget for Fidelio T1BK True Wireless-hörlurar
Daudder
05/06/2023
United Kingdom
Bekræftet køber
Great sound, battery life and comfortable
Great in ear buds, that have full set of ANC features (best controlled thru app), excellent sound (customizable thru app). Battery life is also exceptional in all ways. Case has wireless charging to complete the total package. While on the large size (yeah battery!) they are quite lightweight and comfortable. Come with 9 sets of tips, including Comply foam tips.
Fordele
Battery life, customized sound, ANC, total feature set, Wireless Charging case
Ulemper
Large size (but comfortable to wear for hours)
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Fidelio T1BK True Wireless Headphones
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Fidelio T1BK True Wireless Headphones