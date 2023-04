Philips Headphones-app. Tilpas din oplevelse

Philips Headphones-appen giver dig mulighed for at justere niveauet af støjreduktion ved at skifte mellem forudindstillede tilstande, og du kan bruge appen til at aktivere reduktion af vindstøj. Med en equalizer kan du finjustere frekvenskurven, så den passer til din personlige smag.