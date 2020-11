Dobbeltægget Bodygroomer for behagelig trimning eller barbering

Vil du fjerne hår på kroppen men undgå risikoen for snitsår eller irriteret hud? Føl dig velplejet og frisk med Philips Bodygroomer Series 7000. BodyGroom er dobbeltægget. I den ene ende får du kropstrimmeren, i den anden ende skraber til kropsbarbering. Du kan veksle mellem barbering og trimning bare ved at vende den om. Barberhovedet tilpasser sig efter kroppens konturer, og trimmeren har patenterede dråbeformede kanter for at give en hudvenlig trimning uden irriteret hud eller snitsår. Anvendes på hele kroppen: under armene, brystkasse, mave, ryg, Se alle fordelene