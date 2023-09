Sluk for maskinen (billede 1).

Tag beholderen af ved at trykke på knappen, mens du holder maskinen i en vinkel på 45 grader (billede 2).

Følg disse trin, hvis du vil rengøre beholderen:

Løft den farvede del for at få adgang til beholderen (billede 3).

Tip : Hvis det er svært at tage denne del af beholderen, kan du banke let på beholderen med hånden for at løsne den farvede del en smule. Det er nemmest at tage den af, hvis du med den ene hånd holder på beholderen forneden og løfter op i den farvede del med den anden hånd.

Tøm støvbeholderen (billede 4).

Skyl støvbeholderen under vandhanen. Undgå brug af opvaskemaskine (billede 5).

Sørg for, at støvbeholderen er helt tør, før den sættes tilbage (billede 6-7).

Sørg for at justere den fremspringende del på beholderen, før du vipper den på plads.