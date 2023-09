En genstand sidder fast i luftstrømspassagen

En genstand kan sidde fast i luftstrømspassagen. Sørg for, at apparatet er slukket. Rengør mundstykket ved at følge trinnene i brugervejledningen eller videoen nedenfor.

Kontrollér røret ved at fjerne røret fra hovedapparatet. Kontrollér også, om der sidder genstande fast i den håndholdte enhed. Fjern genstanden i mundstykket eller røret, og start apparatet.

Filteret sidder ikke i apparatet

Hvis filteret ikke sidder i apparatet, kan det skabe problemer med sugefunktionen. Sørg for, at filteret sidder i apparatet og er samlet korrekt. Når du slutter støvbeholderen til apparatet, er det vigtigt først at rette den øverste del af beholderen ind, før den hængsles på plads.

Luftkanalerne på støvsuger- og moppemundstykket er tilstoppede

Hvis luftkanalerne på støvsuger- og moppemundstykket er tilstoppede, kan sugefunktionen. For at løse dette skal du følge de næste instruktioner for at rengøre mundstykket:

Åbn luftkanalernes dæksler på begge sider af mundstykkehængslet (billede D1).

Rengør kanalerne (billede D2).

Luk lågene, og vend mundstykket på hovedet (billede D3 og D4).

Rengør luftstrømslukkerne på begge sider af mundstykket (billede D5).