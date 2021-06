Snavs eller hår kan blive fanget under børsten på din Philips Cordless Vacuum PowerPro Duo og PowerPro Aqua. Dette kan medføre, at rullebørsten sidder fast.



For at løse dette problem skal du følge nedenstående trin for at rengøre børsten på din trådløse støvsuger:



1. Sluk for apparatet, og tag filteret ud ved at klikke på filterknappen

2. Fjern skumfilteret

3. Vask skumfilteret under rindende vand

4. Lad filteret tørre i 24 timer, før du sætter det tilbage i apparatet