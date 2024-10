Digital PowerBlade-motor styret med digital smart-skærm. Den digitale PowerBlade-motor er udviklet til at generere ekstrem luftstrømshastighed (1100 l/min)9 og kan nemt styres ved hjælp af den digitale smart-skærm. Displayet giver dig mulighed for at styre enheden og giver alle de oplysninger, du har brug for under og efter rengøringen.