Philips' bedømmelse af rengøringsevne er udviklet til at hjælpe forbrugere, så de nemt kan sammenligne den overordnede rengøringsevne hos modellerne i Philips' sortiment af ledningsbaserede støvsugere.

Philips' bedømmelse af rengøringsevne er resultatet af fem måder, hvorpå vi måler, hvordan ydeevnen er på Philips ledningsbaserede støvsugere.​

Den omfatter sugeevnen ved fint støv* og groft snavs** på både hårde gulve og tæpper. Den bedømmer også den kontinuerlige sugestyrke under fyldning af støvbeholderen ***.​

Hver kategori vurderes på en skala fra 1 til 6 point. Den overordnede bedømmelse er den beregnede sum af individuelle point for​ fint støv (1/3), groft snavs (1/3) og sugestyrkekontinuitet (1/3, denne bedømmelse ganges med to for at give den samme vægt som de andre bedømmelser). En samlet bedømmelse, der er højere end 31 point, opnår en 6-stjernet bedømmelseskarakter, et samlet pointantal mellem 28 og 31 point giver en 5-stjernet karakter, mellem 24 og 27 point giver en 4-stjernet, mellem 20 og 23 point giver en 3-stjernet, mellem 16 og 20 point giver en 2-stjernet og et samlet pointantal på mindre end 16 point giver en 1-stjernet.​

*Målt i henhold til den internationale standard EN60312-1:2017​

**Målt i henhold til Philips' test af rengøring af groft snavs

***Målt i henhold til EN60312-1:2017​