Skærene er udviklet med henblik på langvarig ydeevne. Du skal kun udskifte skær hver 4. måned* for at opnå optimale resultater. Udskiftning er nem og problemfri.



* for at opnå den bedste barberingsoplevelse. Baseret på 2 komplette barberinger om ugen. De faktiske resultater kan variere.