Denne meddelelse om beskyttelse af personoplysninger er beregnet til at hjælpe dig med at forstå de politikker for beskyttelse af personoplysninger, som Philips Domestic Appliances Nederland B.V., Claude Debusylaan 88, 1082MD, Amsterdam, the Netherlands og dets associerede selskaber og datterselskaber, i det følgende benævnt "Philips Domestic Appliances", "vores", "vi" eller "os", anvender.