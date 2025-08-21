Oplev kraften i 5K-klarhed – den ultimative skærm med problemfri Thunderbolt™ 4-forbindelse, Calman Ready til kalibrerede farver og studiekvalitet i hver detalje.
Præcision. Perfektioneret.
Den visuelle motor til det moderne kreative studie
For professionelle, der kræver mere end bare pixels – Philips Brilliance 27E3U7903 leverer 5K-opløsning med 218 PPI for ultrafine detaljer, naturtro farver og problemfri workflow-kompatibilitet.
Uanset om du redigerer en spillefilm, skaber 3D-assets eller designer visuelle mesterværker i høj opløsning, gengives hver nuance og hver frame præcis, som du forestillede dig
55120 x 2880 5K UHD-opløsning
99,5 % Adobe RGB, 99 % DCI-P3/Display P3
Delta E <2 Colour Accuracy
HDR600-certificering
Designed with creators in mind
Every pixel, every detail — Just right
From colourists to animators, music producers to game designers — the Philips Brilliance adapts to every workflow with precision and style. The sleek anti-glare front glass ensures comfortable viewing in any light. And the clean, minimalistic design fits beautifully into creative environments.
Filmskabere & Videoeditorer
HDR600, Calman Ready, frame-præcis præcision
Visuelle designere
99.5 % AdobeRGB, Delta E <2, antirefleksklarhed
Animatorer & Spildesignere
5K-detalje, Smart KVM, Thunderbolt™ 4-hastighed
Fotografer & Colorister
Display-P3/AdobeRGB, fabrikskalibreret for pixelperfekt præcision
Ydelse. Tilsluttet og leveret.
Thunderbolt™ 4. Fuld docking. Ingen rod
Ét kabel. Uendelige muligheder. Philips Brilliance er mere end en skærm – det er det centrale omdrejningspunkt i dit kreative setup. Med Thunderbolt™ 4 in/out, daisy chaining og fuld docking-funktionalitet bliver dit studie renere, hurtigere og mere kraftfuldt.
Dit setup. Gør det enkelt.
Thunderbolt™ 4
Smart KVM
5MP AI Webcam
USB-C Docking
Altid i fokus
Et webcam, der arbejder lige så hårdt som dig
Det 5 MP auto-framing-webcam holder dig skarp og centreret – uanset hvordan du bevæger dig. Det er det perfekte valg for hybride skabere, der balancerer samarbejde og dyb fokus
Skabt til at inspirere
Minimalistisk design. Maksimal effekt
Inspireret af moderne kreative studier bringer Philips Brilliance-skærmen elegance og raffinement til dit arbejdsrum. Rene linjer, moderne æstetik og gennemtænkt ingeniørkunst skaber et setup, du vil elske at arbejde i
