    Philips Brilliance 27E3U7903 image

    Philips
    Brilliance 27E3U7903

    Skabt til skabere. Finjusteret til perfektion

     
    Oplev kraften i 5K-klarhed – den ultimative skærm med problemfri Thunderbolt™ 4-forbindelse, Calman Ready til kalibrerede farver og studiekvalitet i hver detalje.

    Præcision. Perfektioneret.

    Den visuelle motor til det moderne kreative studie


    For professionelle, der kræver mere end bare pixels – Philips Brilliance 27E3U7903 leverer 5K-opløsning med 218 PPI for ultrafine detaljer, naturtro farver og problemfri workflow-kompatibilitet.

    visualization for 4k vs 5k

    Uanset om du redigerer en spillefilm, skaber 3D-assets eller designer visuelle mesterværker i høj opløsning, gengives hver nuance og hver frame præcis, som du forestillede dig

     

    • 55120 x 2880 5K UHD-opløsning
    • 99,5 % Adobe RGB, 99 % DCI-P3/Display P3
    • Delta E <2 Colour Accuracy
    • HDR600-certificering

     

    a woman editing and crafting assets with Philips monitor

    Designed with creators in mind

    Every pixel, every detail — Just right


    From colourists to animators, music producers to game designers — the Philips Brilliance adapts to every workflow with precision and style. The sleek anti-glare front glass ensures comfortable viewing in any light. And the clean, minimalistic design fits beautifully into creative environments.

    Philips Brilluance monitor on a clean desk with just a single Thunderbolt cable connected

     

    Filmskabere & Videoeditorer

     
    HDR600, Calman Ready, frame-præcis præcision

     

    Visuelle
    designere

     
    99.5 % AdobeRGB, Delta E <2, antirefleksklarhed

     

    Animatorer &
    Spildesignere

     
    5K-detalje, Smart KVM, Thunderbolt™ 4-hastighed

     

    Fotografer &
    Colorister

     
    Display-P3/AdobeRGB, fabriks­kalibreret for pixelperfekt præcision

     

    Ydelse. Tilsluttet og leveret.

    Thunderbolt™ 4. Fuld docking. Ingen rod


    Ét kabel. Uendelige muligheder. Philips Brilliance er mere end en skærm – det er det centrale omdrejningspunkt i dit kreative setup. Med Thunderbolt™ 4 in/out, daisy chaining og fuld docking-funktionalitet bliver dit studie renere, hurtigere og mere kraftfuldt.

    Philips Brilluance monitor on a clean desk with just a single Thunderbolt cable connected

    Dit setup. Gør det enkelt.

    Thunderbolt™ 4

    Smart KVM

    5MP AI Webcam

    USB-C Docking

    Altid i fokus

    Et webcam, der arbejder lige så hårdt som dig


    Det 5 MP auto-framing-webcam holder dig skarp og centreret – uanset hvordan du bevæger dig. Det er det perfekte valg for hybride skabere, der balancerer samarbejde og dyb fokus

    Philips Evnia AI autoframing feature

    Skabt til at inspirere


    Minimalistisk design. Maksimal effekt

    Inspireret af moderne kreative studier bringer Philips Brilliance-skærmen elegance og raffinement til dit arbejdsrum. Rene linjer, moderne æstetik og gennemtænkt ingeniørkunst skaber et setup, du vil elske at arbejde i

    ready to create with philips brilliance monitor

    Klar til at skabe

     
    Giv dit studie mere kraft med Philips Brilliance

