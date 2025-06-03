Søgeord

    Philips oled care banner image

    Funktionsoversigt

    QD OLED-pleje

    Philips Evnia-skærme er udstyret med branchens bedste softwareværktøjer til at beskytte mod indbrænding og holde din skærm i topform. Det største problem ved QD-OLED-paneler er risikoen for indbrænding – men med den rette pleje kan denne risiko reduceres betydeligt.

    Beskyttelse mod statiske logoer 

    Registrerer og dæmper statiske logoer på skærmen


    Forhindrer logoindbrænding – især når det samme logo vises i længere tid.

    Detects and dims static logos on screen before and after

    Automatisk detektion


    Genkender flere logoer samtidigt.

    Automatic logo detection gaming in use

    Lysreduktionsniveauer


    Niveau 1: 10 % reduktion af lysstyrken   

    Niveau 2: 20 % reduktion af lysstyrken

     

    Dette sikrer minimal påvirkning af den samlede seeroplevelse, samtidig med at følsomme områder af skærmen beskyttes.

    Luminance reduction before and after

    Grænsedæmper

     

    Reducerer lysstyrken i områder, hvor der er en betydelig forskel mellem lyse og mørke sektioner, såsom letterbox (sorte bjælker øverst og nederst) eller pillar box (sidebjælker). Også almindeligt ved afspilning af film eller brug af flere vinduer/kilder.

    Grænsedimmer
    Letter BOX

    Grænsedimmer-søjle
    BOX

    Grænsedæmper
    Lodret opdeling

    Grænsedimmer
    Letter BOX

    Grænsedimmer-søjle
    BOX

    Grænsedæmper
    Lodret opdeling

    Opgavebjælke-dæmper

     
    Identificerer statiske proceslinjer og dæmper dem for at beskytte panelet.




    Registrerer statiske proceslinjer (f.eks. Windows-proceslinjen), der forbliver synlige i længere tid. Reducerer lysstyrken i disse områder for at forhindre billedfastholdelse. Ideel til brugere, der arbejder eller spiller med statiske UI-elementer, der ofte vises.

    Termisk beskyttelse

     
     
    Proaktivt styrer panelets temperatur ved at reducere lysstyrken, når temperaturen stiger. Hjælper med at holde monitorens temperatur under 60 °C, hvilket sikrer lang levetid og stabil ydeevne, især under intense spilsessioner.

    Sådan fungerer det:

    Before After

    • Hvis temperaturen overstiger 60 °C, reduceres lysstyrken automatisk.
    • Proaktiv styring af panelets temperatur ved at reducere lysstyrken, når temperaturen stiger.
    • Hjælper med at holde skærmens temperatur under 60 °C, hvilket sikrer lang levetid og stabil ydeevne, især under intense spilsessioner.

     

    Denne funktion afbalancerer ydeevne og panelsikkerhed uden brugerindgriben.

