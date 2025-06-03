Forhindrer logoindbrænding – især når det samme logo vises i længere tid.
Genkender flere logoer samtidigt.
Niveau 2: 20 % reduktion af lysstyrken Dette sikrer minimal påvirkning af den samlede seeroplevelse, samtidig med at følsomme områder af skærmen beskyttes.
Niveau 1: 10 % reduktion af lysstyrken
Dette sikrer minimal påvirkning af den samlede seeroplevelse, samtidig med at følsomme områder af skærmen beskyttes.
Reducerer lysstyrken i områder, hvor der er en betydelig forskel mellem lyse og mørke sektioner, såsom letterbox (sorte bjælker øverst og nederst) eller pillar box (sidebjælker). Også almindeligt ved afspilning af film eller brug af flere vinduer/kilder.
Registrerer statiske proceslinjer (f.eks. Windows-proceslinjen), der forbliver synlige i længere tid. Reducerer lysstyrken i disse områder for at forhindre billedfastholdelse. Ideel til brugere, der arbejder eller spiller med statiske UI-elementer, der ofte vises.
Denne funktion afbalancerer ydeevne og panelsikkerhed uden brugerindgriben.
