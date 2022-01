Vi anbefaler, at du afkalker din SENSEO®-kaffemaskine en gang hver 3. måned.Hvis din maskine er udstyret med en CALC-indikator, lyser denne, når det er tid til at afkalke maskinen. Det sker normalt, når du har lavet 400 kopper kaffe. CALC-indikatoren slukker kun, når maskinen er blevet afkalket. På SENSEO® Original Plus-modeller blinker knapper til 1 kop og 2 kopper samtidigt, når maskinen skal afkalkes.Regelmæssig afkalkning af maskinen forbedrer kaffens smag, mængde og temperatur. Det forhindrer også, at maskinen får funktionsfejl, og det giver mindre lyd under brygningen.Brug kun afkalkningsmiddel, der er baseret på citronsyre, for at undgå beskadigelse af maskinen. Du kan købe et særligtSENSEO®-afkalkningsmiddel i vores onlinebutik Klik her for at få instruktioner om afkalkning.