Hvis instruktionerne nedenfor ikke hjælper, bedes du kontakte os eller klikke her for at indsende en online garantianmodning, så vi kan hjælpe dig med at få udskiftet enheden. Alle Sonicare-tandbørster og Power Flossers leveres med 2 års garanti.
Afhængigt af din model kan du oplade din Philips Sonicare-tandbørste på forskellige måder. Sørg for at bruge den originale oplader, der fulgte med tandbørsten. Ikke alle Sonicare-opladere er kompatible med andre. Opladeren kan være et USB-A-stik, der kræver en vægadapter (medfølger ikke).
Læs følgende instruktioner til, hvordan du oplader tandbørsten.
Slut opladeren til en stikkontakt.
Placer tandbørsten korrekt på opladeren.
Batteriindikatoren begynder at blinke* for at indikere, at din tandbørste oplades. Den holder op med at blinke, når den er fuldt opladet, hvilket kan tage op til 24 timer.
Du kan lade tandbørsten stå i en tilsluttet oplader mellem børstninger, da dette ikke påvirker batteriets levetid.
*Bemærk: DailyClean 1100 har ikke en batteriindikator.
Placer tandbørstens håndtag i opladningsglasset eller -holderen, og placer det på opladeenheden.
Slut opladeenheden til en stikkontakt.
Batteriindikatoren begynder at blinke hvidt eller grønt for at indikere, at din tandbørste oplades. Den holder op med at blinke, når den er fuldt opladet, hvilket kan tage op til 24 timer.
Opladning af tandbørsten med rejsetasken
Placer tandbørstehåndtaget i rejsetasken.
Sæt et mini-USB-kabel i rejsetasken.
Slut USB-kablet til en 5 V IPX-4 USB-vægadapter.
Batteriindikatoren begynder at blinke hvidt eller grønt for at indikere, at din tandbørste oplades. Den holder op med at blinke, når den er fuldt opladet, hvilket kan tage op til 24 timer.
Opladning af tandbørsten med den trådløse opladningsplade
Slut USB-kablet til vægadapteren og et strømførende stik.
Placer håndtaget på den hævede overflade på opladningspladen.
Opladningspladen bipper, og batteriindikatoren begynder at blinke hvidt for at indikere, at din tandbørste oplades. Den stopper med at blinke og lyser konstant hvidt, når den er fuldt opladet, hvilket kan tage op til 12 timer.